Las tres discos de rock más importantes de los 90; Black Álbum de Metallica entre ellos

Los fans del rock saben que los 90 fueron unos años en donde la música tomó un nuevo protagonismo y empezaron a estrenarse canciones que, incluso en la actualidad, son muy populares. En el listado hay varias bandas reconocidas, en donde Metallica, nuevamente, se roba todo el protagonismo.

Según dio a conocer el medio de comunicación, especializado en música, IndieHoy, en los años 1991 el rock era uno de los géneros que, sin duda, se convertía en el principal protagonista en cada uno de los lugares que cientos de personas visitaban todos los días. Por eso, en esta oportunidad, le presentamos cuáles fueron esos discos, que sin duda se quedaron como los más populares por todo lo que lograron.

Tres discos de rock que marcaron los años 90; Metallica entre ellos

Nevermind – Nirvana: Este no solo es uno de los discos de rock más populares de todos los años, que con su portada logró dar de qué hablar en diferentes países del mundo. Su estreno oficial se dio el pasado 24 de septiembre de 1991 y rápidamente logró cambiar la historia de la música, logrando un récord en ventas y una popularidad nunca antes vista.

Para muchos, esta fue una canción que marcó el enojo de toda una generación; el sonido de toda la banda era fuerte, pero contundente, mostrando lo mejor de cada uno de los instrumentos. Actualmente, hay varias canciones de este álbum que tienen millones de reproducciones.

Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar Sex Magik: Para muchos, este fue un álbum que sin duda logró transformar toda la historia de la banda y que fusionó el hard rock con un poco de funk. Varias de sus canciones sonaban como una balada romántica que tenía un toque de sensibilidad y se posicionaron como las más escuchadas.

Black Album – Metallica: El metal también tuvo un espacio importante; este fue un álbum que logró posicionarse entre los mejores de los años 90 y Metallica logró destacar entre todas las bandas de rock que sonaban en ese momento. Fue el quinto lanzamiento de la banda y sonó por primera vez el 12 de agosto de 1991.

Para muchos, se trataba de unas canciones en donde se podía reflexionar sobre todo lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad en general. Fue todo un éxito a nivel comercial, marcando un cambio significativo en todo lo que era el heavy metal en ese momento.