¿Qué cambia entre el iPhone 16 y 16e? No solo el precio: Si le gusta tomar fotos, debe saber esto

Los dispositivos iPhone se siguen posicionando como los más populares del mercado, así que todos los días, cientos de personas en todo el mundo se van por esta opción a la hora de comprar un nuevo celular o cambiar el que tienen. La marca presenta grandes novedades tanto en su sistema operativo como en todo lo que puede ofrecer a los usuarios en cuanto a calidad de audio, video y fotografías.

En esta oportunidad, le presentamos cuáles son esas diferencias entre el iPhone 16 y 16e, dos celulares que fueron lanzados en el año 2024 y que se lograron posicionar en el mercado como dos de los más populares. De hecho, aun en la actualidad, hay quienes mencionan que estos hacen parte de los más vendidos de los últimos años, por todo lo que ofrecen.

¿Qué cambia entre el iPhone 16 y el iPhone e?

Para comenzar, es importante que son dos dispositivos que salieron con el fin de dar algo nuevo al mercado, pero con un precio asequible. Los dos tienen un tamaño de 6.1 pulgadas, pero la tecnología que maneja cada una de las pantallas es super diferente.

El iPhone 16 cuenta con una pantalla con panel OLED Super Retina XDR, que ayuda a tener colores un poco más vivos, con mayor contraste. Pero en el iPhone 16e, se habla de una tecnología LCD Liquid Retina, que habla de una menor eficiencia energética con mejor calidad en la imagen que se puede ver a vista previa.

Los materiales de cada uno son totalmente diferentes; en esta oportunidad, el iPhone 16 tiene bordes de aluminio con una parte trasera de vidrio y protección cerámica. Mientras que en el lado del iPhone 16e se trata de un diseño un poco más tradicional con materiales un poco más económicos.

En cuanto a su procesamiento, el iPhone 16 tiene una GPU de cinco núcleos, mientras que su contrincante tiene una GPU de cuatro núcleos. Lo que quiere decir que la primera opción va a presentar un mejor desempeño con gráficos de mejor calidad para edición de contenido.

Al hablar de las cámaras, en el iPhone 16 se tienen dos, una de 48 MP y otra de 12 MP, así que permite capturar fotos de mejor calidad, con profundidad. Su contrincante tiene una cámara que fusiona un 2 en 1, pero se queda en 48 MP, así que, pese a tener doble lente, se queda corto a la hora de la calidad.

Los dos celulares cuentan con una función Deep y Smart HDR 5, pero teniendo en cuenta el procesador, en el caso del iPhone 16, va a tomar mejores fotografías en situaciones donde la luz no sea de gran ayuda.