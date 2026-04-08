Queen vs PXNDX: vote AQUÍ por el ganador en los cuartos de final del Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock de Radioacktiva continúa su rumbo y grandes bandas mantienen su lucha por convertirse en los nuevos reyes de este género. Actualmente se lleva a cabo la fase de los cuartos de final, por lo que pronto podremos conocer a los semifinalistas.

Un nuevo cruce en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Para definir este puesto se enfrentan dos grandes el rock a nivel mundial. Por un lado, Queen, la icónica banda de Freddie Mercury que marcó época en los ’80’s.

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Este grupo llegó a esta fase luego de una victoria notable sobre Nirvana, donde demostró el peso de su jerarquía y sus éxitos, con los que ha llegado a estremecer a miles de fanáticos del rock alrededor de todo el mundo por largos años.

Sin embargo, en frente tendrá al último representante del rock latino en competencia, como lo es PXNDX. La banda mexicana ha sorprendido a todos, y busca hacerlo una vez más al derrotar a un grande para llegar a semifinales.

A pesar de su inactividad, la agrupación marcó a toda una generación y sostiene un legado que buscará demostrar una vez más, al chocar frente a Queen, en un auténtico duelo de titanes.

Indudablemente, ambas bandas poseen un tamaño enorme, y buscarán dar muestra de su enorme fanáticada al convertirse en semifinalistas del Mundial del Rock de Radioacktiva a fuerza de votos.

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Sin lugar a dudas, este será un choque imperdible, y por ello les recordamos que usted puede ser el que escoja a su ganador y clasificado a la siguiente fase del torneo con su voto AQUÍ.