Las tres canciones de rock que todos conocen, pero nadie sabe por qué: son unos clásicos del género

El rock sigue siendo uno de los géneros estrellas que todos escuchan al menos una vez al día, no solo por sus sonidos especiales, sino también por algunos solos que nadie esperaba escuchar en este tipo de canciones. Por eso, en esta oportunidad, le presentamos cuáles son las tres canciones estrellas que son más conocidas y que pocas personas recuerdan el significado detrás de esos éxitos.

Son sencillos que se han tocado en varios de los estadios más grandes en todo el mundo, con bandas que tienen varios éxitos y son populares a nivel internacional. Por eso, con tan solo escuchar unos segundos de estas canciones, las personas pueden reconocerlas y en ocasiones ni recuerdan cuándo fue la primera vez que las escucharon.

Tres canciones de rock que todos conocen y pocas personas saben por qué

Queen – “We Are The Champions”: Una sencilla de una de las bandas de rock más exitosas en todo el mundo se estrenó en 1977 sin saber que sería un éxito que iba a sonar en diferentes estadios de todo el mundo, como una señal de orgullo que cantan los hinchas ganadores. Freddie Mercury mostró una gaceta diferente, en donde destaca todas las cosas que logró conseguir en un periodo de tiempo, sin tener deudas, problemas, entre otras cosas.

Pese a que muchos, al escuchar su letra, aseguran que se trata de algo relacionado con una persona muy presumida, las personas dejaron un poco de lado todo esto, con el fin de empezar a escucharla en los estadios, haciendo énfasis en un “ganador”.

Pink Floyd – “The Happiest Days of Our Lives”: Una canción que fue estrenada en 1979; la canción tiene una duración de un minuto y 47 segundos, fue la introducción de varias cintas, al punto que se logró convertir en una de las más populares, sin que muchos supieran el significado que había detrás. Es una canción muy popular, tiene cientos de reproducciones en plataformas musicales, así que esto comprueba que, sin duda, muchos la han escuchado en diferentes momentos de sus vidas.

Sin embargo, lo que pocos saben es que se trata de cómo el sistema de educación británico humillaba a diferentes estudiantes en un momento de la postguerra. Pero todo esto quedó de lado cuando las personas empezaron a sentirse más identificadas con el ritmo, los sonidos y solos especiales que tiene este sencillo.

Deep Purple – “Smoke on the Water”: Según han mencionado varios expertos, esta canción es una de las que tiene los mejores riffs que han sonado en la industria musical. Todos creen que se trata de una canción animada, con sonidos de fiesta, animada, pero es todo lo contrario, muestra una crónica periodística que nadie esperaba ver.

La canción es una crónica que cuenta todo lo que tuvo que vivir la banda hace varios años, cuando estaban haciendo un show por todo lo alto, pero uno de sus fans decidió tirar una bengala al techo y ocasionó un gran incendio, algo que ocasionó un gran desastre en el lugar, donde muchos resultaron heridos.