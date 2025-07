Así lucía Ozzy Osbourne en el primer video de Black Sabbath, hace más de 50 años

Por: Efe y redacción digital

Este martes 22 de julio el mundo del rock y el heavy metal se viste de luto por cuenta del fallecimiento de una de las figuras más importantes del género, Ozzy Osbourne, que tras luchar tras varios años contra la enfermedad de Parkinson, finalmente en horas de la mañana su familia confirmó su deceso por medio de un comunicado.

El autoproclamado ‘Príncipe de las Tinieblas’, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, dio su último concierto con la banda a principios de este mes en Birmingham (centro de Inglaterra), cerca de donde nació, en el que estuvo acompañado de otras estrellas de la música.

Osbourne y sus compañeros originales de Black Sabbath – Tony Iommi, Terence ‘Geezer’ Butler y Bill Ward – fueron los últimos en aparecer en el escenario para esa despedida titulada ‘Back to the Beginning’ (Regreso al principio).

Entre las bandas que actuaron estuvieron Anthrax, Metallica y Guns N’Roses, y hubo mensajes de agradecimiento de otras celebridades, como Jack Black, Ricky Gervais y Dolly Parton.

Como líder de Black Sabbath, que fundó en 1968, Osbourne estuvo a la vanguardia de la escena del ‘heavy metal’, una rama más profunda y oscura del rock duro, de la que se le considera pionero.

Entre sus actuaciones más memorables se incluye la vez que le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco, y era famoso también por su imagen tenebrosa, con larga melena negra y gafas oscuras.

It is with more sadness than mere words can convey that we have to report that our beloved Ozzy Osbourne has passed away this morning. He was with his family and surrounded by love.



We ask everyone to respect our family privacy at this time.



Sharon, Jack, Kelly, Aimee and… pic.twitter.com/WLJhOrMsDF