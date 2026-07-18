El tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también concentra la atención de millones de aficionados alrededor del plantea. Antes de la esperada final entre Argentina y España, Francia e Inglaterra disputarán el último lugar disponible en el podio en el Estadio Miami. Las principales casas de apuestas ya tienen un favorito para quedarse con la medalla de bronce, en un duelo que reúne a dos selecciones que llegaron al torneo con el objetivo de conquistar el título.

El encuentro enfrenta a dos equipos golpeados tras sus respectivas eliminaciones en semifinales. Francia quedó fuera de la carrera por el campeonato después de perder 2-0 frente a España, resultado que puso fin a una racha de dos finales mundialistas consecutivas. Ahora, el conjunto francés intentará cerrar su participación con una victoria que le permita regresar a casa con un lugar entre los tres mejores del certamen.

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Del otro lado aparece Inglaterra, que cayó 2-1 ante Argentina en un compromiso definido en los minutos finales. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará recuperarse de ese revés y alcanzar un resultado que tendría un significado especial, ya que representaría su primera medalla en una Copa del Mundo desde el título obtenido en 1966.

Este es el ganador del tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 según las casas de apuestas

Las cuotas ubican a Francia como el principal candidato para ganar el partido. La victoria de la selección francesa paga 1.90, mientras que un triunfo de Inglaterra ofrece una cuota de 3.80. El empate durante el tiempo reglamentario también se cotiza en 3.80, lo que refleja la ventaja que los operadores le otorgan al conjunto francés antes del compromiso.

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Francia e Inglaterra prometen un partido con goles

Más allá del pronóstico, los antecedentes de los encuentros por el tercer lugar invitan a esperar un duelo ofensivo. De los 20 partidos disputados históricamente para definir la medalla de bronce en la Copa del Mundo, 16 finalizaron con más de 2.5 goles y registraron un promedio de 2.60 anotaciones por encuentro.

Las cifras recientes de ambos equipos respaldan esa tendencia. Francia ha marcado 16 goles en siete partidos, con una media de 2.28 tantos por presentación, mientras que Inglaterra acumula 14 anotaciones en la misma cantidad de compromisos, para un promedio de 2.00 goles por juego.

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Además, el historial reciente entre estas dos selecciones también favorece un marcador con emociones en ambas áreas. Seis de los últimos ocho enfrentamientos directos terminaron con goles de los dos equipos.