Revivimos los goles de Kylian Mbappe en Copa Mundial de la FIFA: ha hecho 18 en 4 torneos y va por más

Kylian Mbappé es una de las estrellas más grandes del fútbol a nivel internacional. El histórico delantero francés ha demostrado su talento tanto en sus clubes, como con la selección de Francia, donde ya tiene una carrera llena de logros.

Este atacante ha destacado en varios torneos. Sin embargo, hay uno puntual que resalta como su predilecto a la hora de anotar goles, y ese es la Copa Mundial de la FIFA.

Mbappé ya ganó este torneo en 2018, y ha logrado un total de 18 anotaciones en total. Aquí les recordamos cada una de ellas, además de sus rivales.

Revivimos los goles de Kylian Mbappe en Copa Mundial de la FIFA

Kylian Mbappé ha logrado romper varios récords durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto ha sido posible gracias a la gran cantidad de tantos que ha conseguido, en tan solo 4 partidos.

Francia ya está presente en octavos de final, y esto es posible gracias a los goles de Kylian Mbappé, quien ya registra 6 en esta competencia.

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Esto sumado a sus participaciones anteriores completa un total de 18 goles en toda la historia de este torneo. De hecho, la lista completa de tantos de Mbappé en la Copa del Mundo se presenta de la siguiente manera:

1- Perú (2018)

2- Argentina (2018)

3- Argentina (2018)

4- Croacia (2018)

5- Australia (2022)

6- Dinamarca (2022)

7- Dinamarca (2022)

8- Polonia (2022)

9- Polonia (2022)

10- Argentina (2022)

11- Argentina (2022)

12- Argentina (2022)

13- Senegal (2026)

14- Senegal (2026)

15- Irak (2026)

16- Irak (2026)

17- Suecia (2026)

18- Suecia (2026)

Sin lugar a dudas, esta es una lista histórica de anotaciones, que le han permitido estar cada vez más cerca de cifras récord para la historia del balompié como deporte.

¿Cuándo volverá a jugar?

Kylian Mbappé buscará superar a Lionel Messi y convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en solitario.

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Para ello, el delantero buscará nuevas anotaciones frente a Paraguay cuando se midan pror los octavos de final de esta edición de 2026.

Este partido se llevará a cabo el próximo 4 de julio, en un choque que comenzará a las 4:00 p.m. de Colombia.