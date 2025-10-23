Linkin Park cuenta con un gran repertorio que cantarán en su show en la capital y con el que buscan ayudar a todos sus fanáticos.

Linkin Park es una de las bandas estadounidenses de rock más reconocidas a nivel mundial, la cual llegará en los próximos días a la capital con su exitosa gira ‘From Zero World Tour’. Colombia será su primera parada en el continente americano, donde miles de fans se reunirán en el Vive Claro para cantar sus más grandes éxitos.

Las canciones de la banda han logrado conectar con todos sus fanáticos, pues hablan de situaciones o sentimientos que llegan a sentir muchas personas a lo largo de su vida, entre ellas, la ansiedad. Lo anterior, especialmente porque Chester Bennington y Linkin Park en general son muy abiertos para hablar sobre las luchas de la salud mental en sus canciones.

Sin duda alguna, algunos temas se convierten en un espacio perfecto para hacer catarsis y comprender lo que se está sintiendo con las melodías.

La mejor canción de Linkin Park para calmar la ansiedad

La música se ha convertido en una salvación para muchas personas en momentos muy difíciles de la vida. Sin embargo, encontrar la mejor canción para calmar la ansiedad depende mucho de cómo las personas sientan el alivio, ya sea en la energía, el desahogo, melodías o letras de consuelo.

Por lo tanto, recurrimos a la inteligencia artificial para conocer estos sencillos que ayuden en medio de un episodio de ansiedad y cuáles son las mejores para cada caso. Aquí le mencionaremos su recomendación.

‘Crawling’

Es un tema muy directo sobre la ansiedad y la lucha interna que viven las personas contra esta enfermedad. Para muchos, la manera en la que Chester canta el tema y expresa el dolor, se convierte en una forma de sentirse comprendido y liberar su propia tensión.

‘Breaking the habit’

Según mencionó la IA de Google, la letra trata del deseo de romper patrones dañinos y superar una situación mental compleja. Su melodía es suave y su mensaje es de esperanza, muy poderoso.

‘One more light’

Este tema tiene un tono más melódico y suave, en el que la banda hace un recordatorio de que la vida de cualquier persona siempre es muy importante. En sus líneas ofrece consuelo en momentos de pérdida o desesperación.

¿Las cantarán en Bogotá?

Linkin Park llegará este próximo sábado 25 de octubre a la capital con un show que quedará marcado para siempre. Allí cantarán sus éxitos más grandes y muy posiblemente ‘Crawling’ y ‘Breaking the habit’ estén en su repertorio. Sin embargo, la probabilidad de que ‘One more light’ se escuche en el Vive Claro es casi que nula.