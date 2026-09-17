Esta es la primera semifinal definida en la Copa Libertadores 2026: ¿Cuándo se jugará?

La Copa Libertadores ha dejado una notable cantidad de emociones en las últimas semanas. Este torneo entra a su recta final, en la que varios equipos sueñan con llevarse el trofeo de esta legendaria competencia.

Grandes clubes han quedado en el camino. De hecho, solo quedan 4 equipos en competencia, con la ambición de poder lograr este histórico logro para su palmarés.

De hecho, el pasado 16 de septiembre se definió la primera semifinal de este torneo, y en caso de que se lo haya perdido, aquí les contamos cuales son.

Esta es la primera semifinal definida en la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores ha presentado partidos imperdibles durante su edición de este año. Este torneo ha encantado a miles de personas quienes disfrutan del balompié sudamericano.

Varios equipos han demostrado su ambición de conseguir este trofeo, aunque varios han quedado en el camino. Clubes de gran nivel han representado a sus países, aunque han sido eliminados por rivales de peso.

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Luego de varias fases de competencia, solo quedarán 4 equipos que sueñan con quedarse con el trofeo más importante del balompié sudamericano.

Tras la definición de los cuartos de final del 16 de septiembre, hay una semifinal que ya quedó totalmente definida para disputarse en esta próxima fase. Los confirmados para las semifinales hasta ahora son:

Palmeiras

Estudiantes de la Plata

Fluminense

La primera semifinal será entre ambos equipos brasileños, quienes llegan a esta fase luego de eliminar a Liga de Quito y Platense respectivamente.

En el caso de Estudiantes de la Plata, el equipo argentino espera por el cuarto semifinalista para saber a quien deberá enfrentarse en su búsqueda de llegar a la gran final.

Este último club se definirá en un choque entre Flamengo e Independiente del Valle, en una eliminatoria que tiene ventaja para los brasileños por 2-0 en el global tras el partido de ida.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Si usted es uno de los grandes fanáticos de la Copa Libertadores y desea disfrutar de la gran definición de este trofeo para su 2026, le contamos que la primera semifinal entre Palmeiras y Fluminense se jugará el próximo 13 de octubre.

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Por otro lado, la vuelta que definirá al primer finalista del torneo está pautada para disputarse el 20 de octubre, con Palmeiras como local.