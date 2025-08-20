Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: ¿dónde ver la temporada 4 completa en español latino?

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ ha sido uno de los animes más destacados en los últimos años. La historia de Tanjiro ha sido capaz de enamorar a millones de fans alrededor de todo el mundo de manera notable.

Indudablemente, este anime es de los más populares de este 2025, gracias al lanzamiento de la película de esta producción, en la que se mostrará el desarrollo del arco del ‘Castillo Infinito’.

Sin embargo, en este caso les hablaremos sobre la temporada 4 de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’, y donde puede disfrutar de esta parte en español latino.

¿Cómo ver la temporada 4 de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’?

‘Kimetsu no Yaiba’ particularmente se divide en 4 temporadas. Cada una de ellas lleva el siguiente nombre:

Kimetsu no Yaiba: Risshi-hen

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen / Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen

Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen

Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko-hen

Esta última es la número 4, y fue lanzada en el año 2024, entre los meses de mayo y junio, con una duración de 8 episodios en total.

Ver esta temporada es sumamente fácil, y en caso de que desee hacerlo antes del gran lanzamiento de la película del arco del ‘Castillo Infinito’, les contamos que tiene varias opciones.

La primera de ellas es a través de Prime Video. Allí puede encontrar al detalle este anime, incluida esta última temporada. Crunchyroll es la segunda opción, en ambos casos, podrá encontrar los episodios con doblaje al español latino.

Cabe recordar que este anime también se encuentra en Netflix. Sin embargo, en esta plataforma, al menos hasta ahora, solo se encuentran las primeras 3 temporadas.

Sin lugar a dudas, esta temporada es infaltable en la lista de producciones para ver antes del lanzamiento de la película del arco del ‘Castillo Infinito’.

¿Cuándo sale la película de ‘Kimetsu no Yaiba?

La nueva película de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ es uno de los estrenos más esperados de este 2025. Los amantes del anime podrán disfrutar de esta trama desde la gran pantalla.

El ‘film’ de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ con el arco de ‘Castillo Infinito’ se estrenará en Sudamérica el próximo 11 de septiembre, en una cita imperdible para los amantes del anime.