Esta es la famosa banda de rock que Angus Young de AC/DC considera unos “pobres imitadores”

AC/DC sin duda es una de las bandas de rock más importantes en todo el mundo, quienes, pese a los años, siguen activos en los escenarios, demostrando que son los mejores. Por eso, en varias oportunidades, Angus Young ha hablado sobre todo lo que hay detrás de una de las bandas que, sin duda, no iba con sus gustos, ni mucho menos con el estilo que él esperaba escuchar.

El líder de AC/DC, Angus, reveló en medio de una entrevista con Classic Rock en 1977, dio a conocer cuál es esa banda que no va con todo lo que él piensa; es un “buen rock”. Incluso, llegó a mencionar que no estaban a la altura de todo lo que ellos habían hecho hasta ahora, en donde sin duda, habían logrado posicionar el género.

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La banda de rock que Angus Young no soporta escuchar

Durante la entrevista, habló sobre todo lo que le gustaba y le llamaba su atención, dejando claro que no sentía afinidad con todos los sonidos modernos. Además, mencionó cuáles son esos artistas que sin duda logran ganarse toda su atención y lo inspiraron en varias oportunidades.

“A mí me divierten las cosas viejas: Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee, Louis Armstrong, entre otros. Todo lo demás parece pobre en comparación con la producción. Si escucha ‘Tutti Frutti’ de Little Richard y al mismo tiempo, la cosa más salvaje de hoy al lado, y suena tímido en comparación con esto”, afirmó el cantante.

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En la misma conversación, llegó a comparar a Led Zeppelin con The Who, mencionando que no le gustaba para nada todo lo que hacían. Los sonidos no eran los típicos del rock que ellos habían escuchado, sino otros totalmente diferentes.

“Los artistas están progresando por el camino equivocado. Les voy a decir cuándo dejó de ser bueno. Cuando los Rolling Stones lanzaron ‘Jumpin’ Jack Flash’. Más allá de eso, no hay nada. Led Zeppelin y todos los que fueron pobres imitadores de The Who y bandas así; fue entonces cuando yo creo que se detuvo el progreso; al resto ni lo llamaría progresista”, aseguró el artista.

Aunque siempre ha dado estas declaraciones sobre sus gustos con diferentes bandas de rock, nunca hay una respuesta frente a los comentarios. Pues, Angus es considerado una de las leyendas del rock que con el paso del tiempo se viene consolidando en la industria.