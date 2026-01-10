Cantantes de rock que siempre estuvieron lejos de los excesos durante su fama; Gene de Kiss entre ellos

A lo largo de la historia del rock, cientos de artistas han podido posicionarse en lo más alto de la industria musical, no solo por su talento, sino por todo su aporte. Sin embargo, muchos de ellos también se han visto envueltos en varias polémicas y escándalos, todos relacionados con los excesos.

En la industria del rock, muchas veces los artistas han sido seleccionados por tomar en exceso, consumir sustancias psicoactivas y estar envueltos en medio de escándalos mediáticos. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos artistas, que, pese a brillar en los escenarios, nunca se habló de ellos en medio de estos problemas.

Artistas de rock que están lejos de los escándalos y los excesos

Gene Simmons (Kiss): Esta es una banda que cientos de personas aman por todo lo que han hecho a lo largo de la historia; sus canciones y presentaciones han quedado en lo más alto. Pese a eso, varios de sus integrantes en muchas ocasiones se vieron envueltos en escándalos relacionados con el exceso, consumo de drogas y alcohol.

Pero Gene Simmons siempre se mantuvo al margen de todo esto, por lo que el vocalista siempre defendió que los integrantes de la banda llegaran a los conciertos y ensayos totalmente sobrios. Aunque no siempre se pudo cumplir, sí logró estar lejos de todo tipo de escándalos.

Angus Young (AC/DC): Esta reconocida banda no solo fue conocida hace unos años, sino que aún en la actualidad se posiciona como una de las más importantes. Sus canciones han sonado en varios de los escenarios más relevantes, y en meses pasados, anunciaron su nueva gira de conciertos con la que van a visitar varios países de Sudamérica en el 2026.

Pero Angus Young, guitarrista de AC/DC, construyó una carrera llena de cosas positivas, no solo por todo lo que hizo con esta banda, sino porque siempre se mantuvo lejos de todos los escándalos. El artista nunca consumió alcohol ni sustancias psicoactivas, pero siempre habló de su supuesta adicción al chocolate.

Como ellos, en varias oportunidades los artistas han tomado la decisión de mantenerse lejos de estas sustancias o rehabilitarse, tras estar envueltos en diferentes problemas. Pero estos son los dos artistas famosos que, sin duda, marcaron la diferencia entre los demás, por todo lo que pasó con la banda, sin que ellos hicieran parte de esta polémica.