Paul Stanley recuerda a Ace Frehley con su foto favorita en emotivo homenaje

La partida de Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss, dejó una profunda huella en la industria musical. Su muerte, ocurrida hace unos días, ha conmocionado no solo a los miembros de la banda, sino también a incontables músicos y fans de todo el mundo.

Entre las figuras más destacadas que le rindieron homenaje se encuentran Slash (Guns N’ Roses), Alice Cooper, Rob Halford (Judas Priest), Steve Vai, Tom Morello (RATM) y Blackie Lawless (W.A.S.P.), entre muchos otros.

Uno de los tributos más emotivos provino de Paul Stanley, compañero de Frehley en Kiss. El vocalista y guitarrista compartió un momento único en sus redes sociales, recordando cómo conoció a Ace. En su publicación, Stanley evocó aquel encuentro histórico de 1974, cuando escuchó por primera vez el virtuosismo de Frehley:

“Recuerdo que en 1974 estaba en mi habitación del hotel Hyatt en Sunset en Los Ángeles y escuché a alguien tocando la guitarra con una intensidad profunda y fogosa en la habitación de al lado. Pensé: ‘¡Ojalá ese tipo estuviera en la banda!’. Miré por el balcón… Estaba. Era Ace. Esta es mi foto favorita de los dos juntos”. Así, Stanley reflejó el impacto inmediato que causó la presencia de Ace, un encuentro que cambiaría para siempre la historia del rock.

I remember 1974 being in my room at the Hyatt on Sunset in LA and I heard someone playing deep and fiery guitar in the room next door. I thought “Boy, I wish THAT guy was in the band!” I looked over the balcony… He was. It was Ace. This is my favorite photo of us… pic.twitter.com/3ojMXqVkQr — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 17, 2025

Junto a este homenaje personal, Stanley y Gene Simmons, el bajista y otro de los miembros fundadores de Kiss, emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su tristeza por la partida de su amigo y compañero de banda: “Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos más fundamentales de los inicios de la banda y de su historia. Él es, y siempre será, una parte del legado de Kiss. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo amaron, incluidos nuestros fans alrededor del mundo”.

Frehley, quien cofundó Kiss en 1973 junto a Stanley, Simmons y Peter Criss, fue una pieza clave en el sonido y la estética de la banda. Su estilo de guitarra, unido a su característico maquillaje de “Space Ace”, lo convirtió en uno de los músicos más influyentes del rock. Aunque dejó la banda en 1982 tras varios álbumes de estudio, la reunión de los miembros originales en 1996 y el lanzamiento de Psycho Circus (1998) le permitió regresar brevemente. Sin embargo, en 2002 volvió a dejar Kiss, marcando su salida definitiva.

La última vez que Ace Frehley tocó junto a Kiss fue en 2018, durante el Kiss Kruise, un evento exclusivo para fans de la banda. En esa ocasión, Frehley se unió a Stanley, Simmons y el resto de la banda para tocar algunas canciones acústicas, siendo “Rock and Roll All Nite” la última de ellas. Esa actuación cerró un ciclo en la carrera de un guitarrista cuya huella perdurará en la historia del rock.

