Sharon Osbourne rompe el silencio tras la muerte de Ozzy Osbourne con curioso mensaje

La familia Osbourne atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal y voz inconfundible de Black Sabbath. Su esposa, Sharon Osbourne, ha roto el silencio con una emotiva publicación en redes sociales, agradeciendo el amor que ha recibido desde todos los rincones del mundo.

El pasado 22 de julio, Ozzy Osbourne murió a causa de un ataque al corazón. Según lo confirmado por el certificado de defunción, el artista también padecía una enfermedad coronaria, además del Parkinson que ya había hecho público años atrás. Su familia, devastada, emitió un comunicado el mismo día:

“Con una tristeza que va más allá de lo que las palabras pueden expresar, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”.

Ahora, Sharon compartió un mensaje en Instagram acompañado de un video familiar. “Todavía me cuesta encontrar las palabras para expresar lo agradecida que estoy por el inmenso cariño y apoyo que me han mostrado en las redes sociales. Sus comentarios, publicaciones y homenajes me han reconfortado más de lo que pueden imaginar. No he pasado por alto ninguno de ellos; de hecho, me han ayudado a superar muchas noches”, escribió.

El nuevo hobbie de la familia Osbourne

En el clip, se puede ver a Sharon junto a su hija Kelly Osbourne durante una sesión de cetrería. La actividad, que en un principio podría parecer inusual para la familia, se ha convertido en un espacio de sanación emocional. “Aunque todavía estoy encontrando mi lugar, quería compartir algunas de las magníficas criaturas con las que tuve la oportunidad de pasar la tarde”, expresó Sharon en la misma publicación.

Reflexionando sobre la experiencia, agregó: “La conexión que se establece con estas poderosas aves se basa totalmente en la confianza. Solo se posarán sobre ti si sienten que eres una persona segura y que no les temes. Es un vínculo que conozco muy bien, y la experiencia fue sencillamente mágica”.

Hija de Ozzy Osbourne también práctica la certreria

Kelly, por su parte, también ha encontrado un respiro en esta práctica. En sus redes sociales, confesó recientemente: “Nunca pensé que volvería a sonreír gracias a la cetrería, pero así ha sido. ¡Me encanta estar con los pájaros!”. La joven presentadora ha compartido varias imágenes en las que se la ve en contacto con aves rapaces, mostrando una faceta más íntima y espiritual que pocos conocían.

Para cerrar su mensaje a los seguidores, Sharon escribió: “Los quiero a todos y les agradezco profundamente el amor infinito que seguís enviándome.” Una frase sencilla, pero profundamente cargada de emoción en un momento de duelo.

La familia Osbourne continúa afrontando esta nueva etapa con valentía, rodeada del cariño de millones de fans que han acompañado a Ozzy durante décadas. La música ha perdido a una de sus leyendas, pero su legado sigue más vivo que nunca.

