Axl Rose celebra sus 64 años y estas son las mejores canciones de la leyenda de Guns N’ Roses

El rock se sigue posicionando como uno de los géneros más importantes de la industria musical, así que a lo largo de los años varios de los mayores éxitos de la industria vienen de bandas que tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional. Una de ellas es Guns N’ Roses, la agrupación tiene más de 40 años de experiencia en la industria musical, así que han hecho varias de las canciones más relevantes de rock.

Cuando lanzaron su primera canción, todos quedaron impresionados con su talento, en especial por todo lo que hacían en el escenario, en donde dejaban en alto el género. Además, en un momento, con sus letras pesadas, marcaron la llegada de un nuevo momento en la industria musical.

Leer más: La canción de heavy metal ‘perfecta’ para dejar de sobrepensar: velocidad, emoción y brillo

Desde entonces, siempre han estado trabajando con Axl Rose, quien no solo es el vocalista, sino quien logró cambiarlo todo con su imponente voz. La cual en todo momento iba de la mano con los ritmos que acompañaban las canciones.

Estas son las mejores de Axl Rose con Guns N’ Roses

Hay varias canciones de la banda que, sin duda, llevaron el rock al siguiente nivel. No solo por todo lo que significaron en su momento, sino por todo lo que hay detrás y que logró consolidar estos sencillos como uno de los éxitos más importantes en la actualidad.

Seguir leyendo:¿Vuelve el Ozzfest? Nueva edición del festival estaría en negociaciones: esto se sabe

Mr. Brownstone: Fue una de las primeras canciones de la banda que se posicionó no solo a nivel nacional, sino internacional. Allí se pudo escuchar la fuerza que tenían estos artistas en el escenario; impulsaron sus letras y llevaron esto a un nuevo nivel en la industria del rock, con un ritmo más pesado y el sonido de las guitarras que impulsa la letra.

Don’t Cry: Esta canción de los Guns N’ Roses se grabó en dos versiones diferentes y se convirtió en un sencillo muy emotivo que logró atraer a varios de los fans de la banda. En varias oportunidades, se posicionaron en el TOP10 de los éxitos más populares de la banda, que nadie esperaba escuchar en ellos.

Paradise City: Este fue el cuarto sencillo que sacó la banda hace varios años y se convirtió en uno de los sencillos del hard rock más importantes de los últimos años. La primera vez que se cantó en un estudio, lograron marcar un antes y un después, teniendo en cuenta que tiene uno de los solos más relevantes del rock.