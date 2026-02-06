Llegó el gran día y varios de los fans de My Chemical Romance llegan a los estudios de Radioacktiva para poder hacer su performance de un velorio, en donde tendrán que llorar a uno de sus compañeros. El gran ganador podrá ir con su parche de amigos a este concierto, que sin duda le recuerda a varias personas todo lo que vivieron durante los años 2000.

Además, hay una gran sorpresa para todos los oyentes y es que en esta oportunidad, nuestro productor de ‘El Gallo’, ‘El Champion’, también será “enterrado” y vamos a ver quién es el primero del equipo en llorar su partida. Para esto, hay un gran performance en donde el locutor va a estar en un ataúd, mientras que todos lamentan la pérdida de este importante talento de Radioacktiva.

Si quiere ver en VIVO todas las actuaciones de nuestros oyentes, pero también lo que va a pasar con el ‘Champion’, puede seguir la transmisión por medio de las cuentas de TikTok y YouTube, en donde todo se va a mostrar en tiempo real.

Veremos si los participantes cumplen con los requisitos y logran quedarse con las entradas para el concierto de ‘My Chemical Romance’, el cual se va a realizar el próximo martes 10 de febrero en el Vive Claro. Además, en esta oportunidad, contarán con la participación especial de ‘The Hives’, la reconocida banda que hizo historia en el FEP.

Siga en VIVO ‘El Gallo’ de Radioacktiva en el “entierro” de ‘El Champion’

Desde las 8:00 a.m. van a empezar a llegar los oyentes con todas las ideas de su funeral, en donde uno de los participantes tendrá que entrar al ataúd para simular una muerte. El mejor se queda con las entradas y podrá vivir una experiencia inigualable.