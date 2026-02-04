¿Es más barato Crunchyroll, Prime Video o HBO Max? Comparamos costos y diferencias en 2026

Crunchyroll, Prime Video o HBO son solo algunas de las plataformas de ‘streaming’ que toman cada vez más popularidad en el mundo. Estos sitios presentan gran entretenimiento para sus fanáticos, sobre todo por la posibilidad de ver series o películas imperdibles.

Miles de amantes del cine, el anime u otras producciones utilizan estos sitios con el objetivo de ver estos ‘films’. Sin embargo, cada una de estas plataformas implican un gasto por suscripción.

Más noticias: Los tres animes más vistos de Crunchyroll; perfectos para maratonear este fin de semana

Si está interesado en estos servicios, pero no desea pagar todas ellas, aquí le hacemos una comparación, para que pueda elegir cual es la mejor entre estas.

¿Crunchyroll, Prime Video o HBO Max? Esta es la mejor opción

Para nadie es un secreto el crecimiento de la industria del ‘streaming’ en los últimos años. Este sector ha contado con cada vez más franquicias de video, las cuales han incluido series y películas imperdibles en sus catálogos.

Varias apps cuentan con un sinfín de shows brillantes, los cuales ahondan en el catálogo de grandes plataformas. Aun así, en este caso haremos una comparación especial entre 3 gigantes: Crunchyroll, Prime Video y Max.

Cada una de ellas cumplen un papel clave dentro de la industria, y de los gustos que tiene cada amante del cine o las series.

Si usted es un amante del anime, sin dudas, su mejor opción es Crunchyroll. Esta es la especialidad de esta plataforma de ‘streaming’, por lo que en ella podrá encontrar producciones imperdibles.

Por otro lado, en los catálogos de Prime Video o HBO Max también podrá encontrar series o películas imperdibles, e incluso clásicos que también resaltan entre anime, como ‘Dragon Ball’.

Más noticias: ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ y ‘Chainsaw Man’ nominados a importantes premios: esta es la categoría

Ante esto, si busca especialización en un sector, la mejor opción es Crunchyroll, mientras que si considera variedad como una clave, debe destacar Prime Video y HBO.

¿Cuál es la más barata?

En lo referente a los costos, les contamos que existen varios precios y planes por cada plataforma. Las opciones para estas 3 son las siguientes:

Crunchyroll:

Fan – 16.900 pesos colombianos

Mega fan – 19.900 pesos colombianos

Prime VIdeo:

Plan Mensual – 24.900 pesos colombianos

HBO MAX:

Plan básico con anuncios – 22.900 pesos colombianos

Plan Estándar – 29.900 pesos colombianos

Plan Platino – 40.900 pesos colombianos

Cada uno de los detalles de estos planes pueden ser verificados en los sitios web oficiales de estas plataformas de ‘streaming’.