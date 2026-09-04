¿Cuál será el primer partido de Alberto Gamero al mando de Millonarios? Faltan días

Millonarios ha sorprendido al mundo del FPC en las últimas horas. Este gran club ha dado un gran giro en su dirección técnica, luego de la salida oficial de Fabián Bustos del cargo de entrenador técnico del primer equipo.

Esta destitución ocurrió pocas horas antes del clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, por lo que este puesto tuvo que ser ocupado de forma interina por parte de Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza.

Aun así, el equipo de la capital oficializó el pasado 3 de septiembre a Alberto Gamero como su nuevo entrenador. Este técnico regresa al ‘embajador’ luego de su salida en 2024.

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En caso de que quiera seguir al detalle lo que será esta nueva etapa del equipo de la capital dirigido por Alberto Gamero, aquí les contamos cuando ocurrirá.

¿Cuándo debutará Alberto Gamero con Millonarios?

Luego de una dura caída en el clásico de la capital, Millonarios buscará mejorar su panorama en la Liga BetPlay 2026-II y tendrá una nueva oportunidad para ello en pocos días.

El equipo capitalino marcha como quinto en una tabla de posiciones que hasta el momento se presenta de la siguiente manera:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 15 puntos

3- Deportes Tolima – 13 puntos

4- Atlético Nacional – 12 puntos

5- Millonarios – 11 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

8- Once Caldas – 9 puntos

9- Independiente Santa Fe – 9 puntos

10- Águilas Doradas – 9 puntos

11- Deportivo Cali – 8 puntos

12- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

13- Inter de Bogotá – 7 puntos

14- Fortaleza – 6 puntos

15- Deportivo Pereira – 5 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 5 puntos

17- Junior de Barranquilla – 2 puntos

18- Alianza – 2 puntos

19- Boyacá Chicó – 2 puntos

20- Deportivo Pasto – 1 punto

Aunque el equipo ‘albiazul’ se muestra en una posición alta, varios equipos tienen menos partidos disputados. Este panorama presenta la posibilidad de que Millonarios caiga algunos peldaños en la tabla.

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Aun así, con su cambio en el timón, los capitalinos esperan poder lograr una mejor actualidad, y encajar una buena seguidilla de triunfos.

El próximo partido para Millonarios será el 6 de septiembre, cuando visite al Deportivo Pereira. El equipo de la capital estrenará técnico en este encuentro que estará imperdible desde las 6:10 p.m.