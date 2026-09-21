¿De qué murió Chad Gilbert? Esto se sabe sobre el fallecimiento del fundador de New Found Glory

Chad Gilbert entristeció de forma notable al mundo del rock durante el pasado 20 de septiembre. Este reconocido músico dejó a todo el género de luto, luego de que se revelara su triste fallecimiento a los 45 años de edad.

Este famoso fue uno de los talentos más grandes del rock en los últimos años, sobre todo por la trayectoria que logró establecer con New Found Glory, banda que fundó.

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En caso de que usted sea uno de los grandes fanáticos de Gilbert y de su música, aquí le contamos lo que se sabe hasta ahora de su fallecimiento.

¿De qué murió Chad Gilbert? Esto se sabe sobre su fallecimiento

El fallecimiento de Chad Gilbert fue una de las noticias más lamentables del rock durante el pasado fin de semana. El pasado 20 de septiembre este artista falleció, lo que, por supuesto, entristeció a todos los fanáticos de New Found Glory.

Este músico fue uno de los más brillantes de los últimos años, a partir de un talento destacable como fundador de la banda, y también como guitarrista.

Su deceso tomó a muchos por sorpresa, lo que generó curiosidad, sobre todo por la causa de su fallecimiento. Sin embargo, algunos fans sabían que este artista atravesaba un momento difícil de salud.

Gilbert lidió con varias afectaciones en los últimos años, sobre todo relacionado con un cáncer que fue tratado en distintas ocasiones, desde 2021 hasta la actualidad.

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La grave enfermedad se encontraba en su glándula suprarrenal, y a pesar de una lucha notable por varios años, acabó por causar su fallecimiento el pasado 20 de septiembre.

Sin lugar a dudas, esta noticia entristeció a miles de seguidores, quienes han demostrado un apoyo incondicional a New Found Glory durante los últimos años, gracias al estilo de una de las bandas más brillantes de su estilo.

Gilbert demostró ser una de las fuentes creativas más grandes del rock en los últimos años, sobre todo con el peso jerarquico que demostró en esta agrupación.

El recuerdo de este guitarrista se mantendrá en lo más alto del rock, sobre todo gracias a un estilo inolvidable, y un legado que lo convierte en una leyenda de la música, con varios éxitos inolvidables para la industria.