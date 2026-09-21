Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-II HOY 21 de septiembre: ¿Quiénes están clasificando?
La Liga BetPlay empieza a definir su tabla de cara a la próxima fase del máximo torneo del fútbol en Colombia.
La Liga BetPlay empieza a definir su tabla de cara a la próxima fase del máximo torneo del fútbol en Colombia.
La Liga BetPlay 2026-II es una de las competencias más atractivas del mundo del fútbol en Sudamérica. El torneo nacional de Colombia ha dejado una cantidad enorme de emociones, con clubes y partidos brillantes.
Grandes encuentros han presentado emociones inolvidables, incluso con algunas sorpresas durante este fin de semana. En los últimos días se han dado resultados totalmente inesperados.
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Un ejemplo de ello fue la derrota de Atlético Nacional frente a Llaneros. Este tipo de resultados dejaron una cantidad destacada de movimientos en la tabla de posiciones, y aquí se la mostramos al detalle.
Durante los últimos días, la Liga BetPlay 2026-II ha presentado emociones imperdibles. Grandes equipos han chocado en la cancha, y han conseguido grandes encuentros.
Varios equipos han empezado a demostrar su ambición de poder conseguir resultados claves para su día a día, con el objetivo de lograr llevarse el gran trofeo del fútbol en Colombia.
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Algunos de los favoritos consiguieron llevarse victorias importantes. No obstante, durante este fin de semana también se dieron sorpresas inesperadas.
Los resultados de este fin de semana fueron los siguientes:
Luego de estos encuentros, grandes equipos empiezan a trepar a la parte alta de la tabla de posiciones, en una clasificación que HOY 21 de septiembre marcha de la siguiente manera:
1- América de Cali – 21 puntos
2- Millonarios – 19 puntos
3- Atlético Nacional – 18 puntos
4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos
5- Deportes Tolima – 17 puntos
6- Independiente Santa Fe – 16 puntos
7- Independiente Medellín – 16 puntos
8- Deportivo Cali – 15 puntos
9- Llaneros – 14 puntos
10- Once Caldas – 12 puntos
11- Águilas Doradas – 11 puntos
12- Inter de Bogotá – 11 puntos
13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos
14- Fortaleza – 8 puntos
15- Deportivo Pasto – 8 puntos
16- Alianza – 8 puntos
17- Boyacá Chicó – 8 puntos
18- Jaguares de Córdoba – 7 puntos
19- Deportivo Pereira – 7 puntos
20- Junior de Barranquilla – 6 puntos
Sin dudas, la Liga BetPlay 2026-II espera poder continuar con momentos imperdibles, sobre todo en una fase que empieza a definir a sus clasificados.