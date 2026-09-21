Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-II HOY 21 de septiembre: ¿Quiénes están clasificando?

La Liga BetPlay 2026-II es una de las competencias más atractivas del mundo del fútbol en Sudamérica. El torneo nacional de Colombia ha dejado una cantidad enorme de emociones, con clubes y partidos brillantes.

Grandes encuentros han presentado emociones inolvidables, incluso con algunas sorpresas durante este fin de semana. En los últimos días se han dado resultados totalmente inesperados.

Más noticias: ¿Cuánto gana el campeón de la Liga BetPlay 2026-II? Millonaria cifra según Conmebol

Un ejemplo de ello fue la derrota de Atlético Nacional frente a Llaneros. Este tipo de resultados dejaron una cantidad destacada de movimientos en la tabla de posiciones, y aquí se la mostramos al detalle.

Los resultados de este fin de semana

Durante los últimos días, la Liga BetPlay 2026-II ha presentado emociones imperdibles. Grandes equipos han chocado en la cancha, y han conseguido grandes encuentros.

Varios equipos han empezado a demostrar su ambición de poder conseguir resultados claves para su día a día, con el objetivo de lograr llevarse el gran trofeo del fútbol en Colombia.

Más noticias: ¿Cuándo juegan Millonarios y Atlético Nacional en Liga BetPlay 2026-II? James Rodríguez vs Juan Cuadrado

Algunos de los favoritos consiguieron llevarse victorias importantes. No obstante, durante este fin de semana también se dieron sorpresas inesperadas.

Los resultados de este fin de semana fueron los siguientes:

Águilas Doradas 2 – 2 Deportivo Pereira

Millonarios 3 – 0 Boyacá Chicó

Alianza 1 – 4 Independiente Santa Fe

Deportivo Cali 3 – 0 Cúcuta Deportivo

Deportivo Pasto 1 – 0 Once Caldas

Fortaleza 1 – 4 Junior de Barranquilla

Atlético Bucaramanga 2 – 0 Inter de Bogotá

Deportes Tolima 1 – 1 América de Cali

Llaneros 2 – 0 Atlético Nacional

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Luego de estos encuentros, grandes equipos empiezan a trepar a la parte alta de la tabla de posiciones, en una clasificación que HOY 21 de septiembre marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 21 puntos

2- Millonarios – 19 puntos

3- Atlético Nacional – 18 puntos

4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos

5- Deportes Tolima – 17 puntos

6- Independiente Santa Fe – 16 puntos

7- Independiente Medellín – 16 puntos

8- Deportivo Cali – 15 puntos

9- Llaneros – 14 puntos

10- Once Caldas – 12 puntos

11- Águilas Doradas – 11 puntos

12- Inter de Bogotá – 11 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Deportivo Pasto – 8 puntos

16- Alianza – 8 puntos

17- Boyacá Chicó – 8 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

19- Deportivo Pereira – 7 puntos

20- Junior de Barranquilla – 6 puntos

Sin dudas, la Liga BetPlay 2026-II espera poder continuar con momentos imperdibles, sobre todo en una fase que empieza a definir a sus clasificados.