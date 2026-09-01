Millonarios habría despedido al director técnico Fabián Bustos: esto se sabe

Millonarios habría dado un fuerte cambio en su actualidad deportiva este 1 de septiembre. Luego de igualar frente a Inter de Bogotá, el equipo de la capital habría optado por despedir a su director técnico, Fabián Bustos.

El entrenador saldría del cargo en los próximos días, luego de esta igualdad, en una decisión que ha sorprendido a varios fanáticos, luego del inicio de este semestre de 2026-II.

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En caso de que se haya perdido los detalles de esta decisión que habría tomado el equipo ‘albiazul’, aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento de esta postura por parte de Millonarios.

Millonarios habría despedido al director técnico Fabián Bustos

El ciclo de Fabián Bustos como director técnico de Millonarios habría llegado a su fin este 1 de septiembre. Luego de igualar frente a Inter de Bogotá, el equipo de la capital habría tomado la decisión de no continuar con este entrenador al mando.

Según reveló a través de sus redes sociales el periodista César Augusto Londoño, Millonarios habría tomado la decisión de terminar el vínculo contractual con este entrenador.

La directiva de Millonarios dio por terminado el contrato del técnico Rubén Bustos. El equipo tenía problemas de funcionamiento pero el rendimiento era del 60 %, nada despreciable. Si bien no clasificó a los 1/4 de final en la Liga pasada, 5 partidos de la actual son muy pocos… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 1, 2026

El equipo capitalino cambiaría nuevamente de técnico, luego de haber cosechado 11 puntos en 6 partidos disputados durante este segundo semestre.

Millonarios buscaría un cambio táctico que les permita mejorar su posición en una tabla de posiciones que hasta el momento los posiciona como quintos en el campeonato local.

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Aun así, esta decisión no ha sido comunicada de manera oficial por parte del club, por lo que los fanáticos están a la espera de la determinación total por parte del club.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

En caso de que quiera seguir el próximo encuentro de Millonarios, les contamos que el equipo ‘albiazul’ afrontará el clásico frente a Independiente Santa Fe el próximo 2 de septiembre en el estadio El Campín.

Este choque promete grandes emociones, en un encuentro donde el equipo ‘embajador’ buscará volver a la senda del triunfo.