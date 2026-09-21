Placebo anuncia show en Colombia con su gira 30 aniversario: fecha, lugar, precios y más

Placebo, una de las bandas de rock más grandes de los últimos tiempos llega a Colombia, luego de mucha espera. Esta legendaria agrupación se prepara para celebrar su música y trayectoria en Sudamérica.

Luego de una cantidad importante de éxito e hitos, este grupo llevará a cabo una gira que conmemorará sus 30 años como agrupación.

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Sudamérica dirá presente, tal y como anunció la banda el 21 de septiembre, y Colombia no será la excepción. Por ello, si no quiere perderse ni un detalle de este show, aquí le contamos todo lo que debe saber.

Placebo llega a Colombia con un show imperdible

Para nadie es un secreto el gran éxito de Placebo en las últimas décadas. Este grupo ha enamorado a miles de fanáticos, a partir de su trayectoria y sus capacidades musicales.

El talento de este grupo es innegable, lo que le ha permitido contar con una cnatidad enorme de fanáticos, quienes los apoyan de manera notable y persistente.

Luego de todo este éxito, la agrupación celebrará sus 30 años de aniversario musical, con una gira histórica que estará presente por varios países de Sudamérica.

Colombia no será la excepción con un show que prepara cientos de sorpresas a nivel musical. La cita para este show será en el Movistar Arena, el próximo 11 de marzo de 2027.

Este grupo dará un concierto imperdible para todos sus fans, con una boletería que puede ser adquirida con los siguientes precios:

Tribuna Fan Sur: $721.000 pesos colombianos

Piso 2 (202 – 206 & 214 – 218): $444.000 pesos colombianos

Piso 2 (207 – 213): $408.000 pesos colombianos

Platea: $360.000 pesos colombianos

Piso 3 (307 – 313): $288.000 pesos colombianos

Piso 3 (304 – 306 & 314 – 316): $240.000 pesos colombianos

Piso 3 (302 – 303 & 317 – 318): $189.000 pesos colombianos

La venta comenzará el próximo 22 de septiembre en modalidad de preventa artista desde las 9:00 a.m., mismas pautas que tendrá la preventa Movistar para este evento.

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Finalmente, en lo que se refiere a la venta de boletería general, las entradas saldrán a la venta desde el próximo jueves 24 de septiembre a las 9:00 a.m.

Sin lugar a dudas, este será un show histórico e imperdible para todos los amantes de Placebo y de su música en Colombia.