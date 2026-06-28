Partidos de HOY 28 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Canadá quiere los tres puntos 

Ya se dio inicio a la fase dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cientos de personas están a la expectativa de todo lo que puede pasar en este momento. Hay que tener en cuenta que solo será un partido, así que los jugadores tendrán que dejarlo todo en la cancha si quieren avanzar; de lo contrario, se quedarán por fuera del campeonato; como pasara en los partidos de HOY.

Tras finalizar la primera fase con los encuentros entre Jordania y Argentina por un lado, mientras que en el otro jugaron Argelia vs. Austria, se puso punto final a esta primera parte del torneo, dejando a solo 32 equipos clasificados en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Programación de partidos de HOY de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin duda, esta jornada es de descanso para casi todos los equipos que avanzaron a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues solo habrá un partido a lo largo del día, lo que quiere decir que los otros podrán descansar para lo que serán los próximos días de la segunda parte, con dos o tres encuentros al día.

Sudáfrica va a enfrentar a Canadá a las 2:00 p.m.; este será uno de los juegos más esperados por los seguidores, en especial porque se va a ver este nuevo formato. El técnico del equipo africano aseguró que no va a dar un minuto de descanso a lo largo del juego y están listos para ganar en este primer encuentro dando paso a octavos.

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Por otro lado, Canadá quiere avanzar, pues aunque tuvo un partido de lujo contra Qatar en el que ganó 6-0, esta fue la única victoria que tuvo este equipo que es anfitrión del torneo. En los otros juegos tuvo un empate y en el partido final perdió 2-1 contra Suiza, así que está obligado a ganar para obtener una respuesta positiva de sus hinchas.