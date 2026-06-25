¿Qué significa ‘The Unforgiven’? Esta es la traducción de la éxitosa canción de Metallica

‘The Unforgiven’ es, sin lugar a dudas una de las canciones más icónicas en la historia de Metallica y de la música en general. Este éxito ha sido parte del legado icónico de una banda enorme como lo es la de James Hetfield.

Gracias a su historia y el peso jerárquico con el que cuenta esta canción, su brillo ha trascendido por varias generaciones. A partir de esto, esta canción es una de las más disfrutadas de Metallica a nivel mundial.

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Si usted es uno de los fanáticos de Metallica, y disfruta de esta canción, aquí les contamos el significado detrás de ‘The Unforgiven’.

Una de las canciones más reflexivas de Metallica

Sin lugar a dudas, a pesar de su potencia, Metallica ha sido capaz de demostrar una gran cantidad de veces que también puede tocar los corazones de sus fans.

Varios de los éxitos de esta banda están llenas de profundidad y emotividad en sus letras. Una de ellas es, de hecho, ‘The Unforgiven’, una de las canciones más reflexivas de esta banda.

Esta canción guarda un profundo significado en el que la banda profundiza en la vivencia de los seres humanos. El protagonista de esta canción se castiga a si mismo por lo que ha vivido.

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De hecho, ‘el imperdonable’ como se traduce esta canción, es como se llama a este sujeto por no haber cumplido con las expectativas propias, ni las de la sociedad.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra completa de esta canción en español.

La letra de ‘The Unforgiven’ en español

Nueva sangre se une a esta tierra

Y, rápidamente, está sometido

A través de una constante y dolorosa desgracia

El joven aprende sus reglas

Con el tiempo, el joven se atrae

Ser el chivo expiatorio hizo mal

Privados de todos sus pensamientos

El joven lucha una y otra vez, es conocido

Oh, se aseguró a si mismo

Que nunca desde este día

Le quitarán su voluntad

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

(X2)

Dedican sus vidas

Para acabar todo de él

Intenta complacerlos a todos

Este hombre está amargado

A lo largo de su vida la misma

Ha luchado constantemente

Esta pelea no puede ganar

Un hombre cansado, al que ya no le importa

El viejo entonces se prepara

Para morir lamentablemente

Ese viejo soy yo, sí

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

(X3)

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca libre, nunca yo

Así que te nombro imperdonable, oh, oh

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Me etiquetaste, yo te etiquetaré

Así que te nombro imperdonable

(X2)

Nunca libre, nunca yo

Así que te nombro imperdonable