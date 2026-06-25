¿Qué significa ‘The Unforgiven’? Esta es la traducción de la éxitosa canción de Metallica
‘The Unforgiven’ es, sin lugar a dudas, una de las canciones más icónicas e inolvidables de la trayectoria de Metallica.
‘The Unforgiven’ es, sin lugar a dudas, una de las canciones más icónicas e inolvidables de la trayectoria de Metallica.
‘The Unforgiven’ es, sin lugar a dudas una de las canciones más icónicas en la historia de Metallica y de la música en general. Este éxito ha sido parte del legado icónico de una banda enorme como lo es la de James Hetfield.
Gracias a su historia y el peso jerárquico con el que cuenta esta canción, su brillo ha trascendido por varias generaciones. A partir de esto, esta canción es una de las más disfrutadas de Metallica a nivel mundial.
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Si usted es uno de los fanáticos de Metallica, y disfruta de esta canción, aquí les contamos el significado detrás de ‘The Unforgiven’.
Sin lugar a dudas, a pesar de su potencia, Metallica ha sido capaz de demostrar una gran cantidad de veces que también puede tocar los corazones de sus fans.
Varios de los éxitos de esta banda están llenas de profundidad y emotividad en sus letras. Una de ellas es, de hecho, ‘The Unforgiven’, una de las canciones más reflexivas de esta banda.
Esta canción guarda un profundo significado en el que la banda profundiza en la vivencia de los seres humanos. El protagonista de esta canción se castiga a si mismo por lo que ha vivido.
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De hecho, ‘el imperdonable’ como se traduce esta canción, es como se llama a este sujeto por no haber cumplido con las expectativas propias, ni las de la sociedad.
Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra completa de esta canción en español.
Nueva sangre se une a esta tierra
Y, rápidamente, está sometido
A través de una constante y dolorosa desgracia
El joven aprende sus reglas
Con el tiempo, el joven se atrae
Ser el chivo expiatorio hizo mal
Privados de todos sus pensamientos
El joven lucha una y otra vez, es conocido
Oh, se aseguró a si mismo
Que nunca desde este día
Le quitarán su voluntad
Lo que he sentido, lo que he sabido
Nunca brillé en lo que he mostrado
Nunca fui, nunca vi
No veré lo que pude haber sido
(X2)
Dedican sus vidas
Para acabar todo de él
Intenta complacerlos a todos
Este hombre está amargado
A lo largo de su vida la misma
Ha luchado constantemente
Esta pelea no puede ganar
Un hombre cansado, al que ya no le importa
El viejo entonces se prepara
Para morir lamentablemente
Ese viejo soy yo, sí
Lo que he sentido, lo que he sabido
Nunca brillé en lo que he mostrado
Nunca fui, nunca vi
No veré lo que pude haber sido
(X3)
Lo que he sentido, lo que he sabido
Nunca brillé en lo que he mostrado
Nunca libre, nunca yo
Así que te nombro imperdonable, oh, oh
Lo que he sentido, lo que he sabido
Nunca brillé en lo que he mostrado
Me etiquetaste, yo te etiquetaré
Así que te nombro imperdonable
(X2)
Nunca libre, nunca yo
Así que te nombro imperdonable
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