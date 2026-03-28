3 canciones románticas de rock y metal que dominaron la década de los ’90’s: Metallica y más

El rock y el metal son dos de los géneros más brillantes y destacados en la historia de la industria musical. Varias agrupaciones han marcado época, gracias a la presencia de éxitos brillantes que se convirtieron en absolutos himnos.

Canciones de talla enorme han transformado su legado de manera inmortal. Incluso, han llegado a traspasar fronteras, y hasta épocas, al punto de convertirse en parte inigualable de la historia.

Muchas de las composiciones pertenecientes a estos géneros han abarcado muchos temas, desde experiencias hasta el amor profundamente romántico. En este caso hablaremos de estas últimas, y para destacar la trascendencia de este tipo de éxitos, mencionaremos 3 canciones románticas que dominaron una década clave como lo fueron los ’90’s.

3 canciones románticas de rock y metal que marcaron los ’90’s

Las canciones de amor suelen ser de las más éxitosas dentro de la industria musical. Grandes bandas o artistas han sido capaces de encapsular el sentimiento en canciones absolutamente legendarias.

Letras profundas, y sonidos melancólicos se han convertido en la banda sonora del sentimiento profundo, incluso en géneros que suelen predominar por su dureza como el rock o el metal.

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Estos 2 estilos sonoros también presentan canciones románticas. De hecho, hay 3 canciones puntuales que marcaron época desde los ’90’s hasta el día de hoy.

La primera de ellas es, sin duda alguna, ‘November Rain’ de Guns N’ Roses. Aunque la banda de los revólver y las rosas destacaron por su rebeldía sobre los escenarios, también supieron encontrar su sonido más lleno de amor y pasión.

Uno de los pilares de esta temática fue, sin dudas, su icónica balada del ‘Use Your Illusion’, donde brillaron con el amor como insignia, y una gama amplia de sonidos brillantes.

En segundo lugar resaltan los Goo Goo Dolls. Esta icónica agrupación brilló con varios éxitos en su historia, pero uno de los más románticos es ‘Iris’ lanzado en 1998.

Esta canción dominó la época y demostró un amor intenso desde un sonido alternativo que enamoró al mundo de la música.

Finalmente, el top 3 es cerrado por una banda del metal. Metallica posee varias canciones llenas de potencia y furor.

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Sin embargo, también sabe componer baladas, y una de ellas es ‘Nothing Else Matters’. Esta canción está llena de nostalgia y melancolía, pero también de amor en lo más profundo.

Indudablemente, la música es uno de los mayores lenguajes del amor, y tanto el rock como el metal han funcionado como intérpretes perfectos de este sentimiento.