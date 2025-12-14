Inteligencia artificial eligió a la banda más aburrida del metal: blanda, comercial y repetitiva

El metal es uno de los géneros más reconocidos a nivel mundial. Este estilo ha enamorado a miles de personas, a partir de ritmos estridentes y emociones sumamente brillantes guardadas en la industria musical.

Cientos de artistas y bandas han dejado su huella en el género, gracias a varias composiciones inolvidables, protagonizadas por auténticas leyendas que han construido un legado claro y notable.

Sin embargo, también hay otros nombres que han pasado por alto en el metal, y que no han contado con el apoyo ni de sus fanáticos, ni de la industria en general.

Con motivo de esto, les hablaremos en este caso de la que sería la banda más aburrida en la historia del metal.

IA eligió la banda más aburrida en la historia del metal

Claramente el metal es uno de los géneros más grandes de la industria musical. Allí grandes bandas han sido capaces de hacer historia, a partir de fanaticadas notablemente pasionales.

El cariño de estos seguidores es, en parte, un punto positivo para el metal. Sin embargo, también hace que estos fanáticos sean bastante críticos con sus bandas.

Esto hace que muchas bandas reciban varios comentarios negativos, o que incluso se les considere agrupaciones aburridas.

Al tratarse de bandas con un legado notable, y éxitos reconocidos, elegir a una como la banda más aburrida del metal resulta complejo, además de ser subjetivo.

Aun así, la inteligencia artificial se atrevió a elegir a una banda como la más aburrida del metal, e incluso se atrevió a definirla como: blanda, comercial y repetitiva.

Según la IA, la banda más aburrida de todo el metal es, nada más y nada menos que, Disturbed, la histórica agrupación de David Draiman.

Este colectivo ha conseguido una gran cantidad de presentaciones y éxitos imborrables. Sin embargo, la inteligencia artificial asegura que varias de sus canciones son olvidables, gracias a que tiene ‘riffs’ básicos y mal producidos.

De hecho, Gemini, la IA de Google explica que parte de estas flaquezas en el sonido de la banda se deben a un ablandamiento notable y una búsqueda incesante por un sonido excesivamente comercial.

En este caso, la banda que se lleva la medalla por esta categoría negativa es Disturbed. Pero, también se mencionaron otros grupos como: Five Finger Death Punch y Sabaton.

Estas son decisiones polémicas, sin embargo, cabe aclarar que esto no disminuye en lo absoluto la grandeza y el legado de Disturbed, y de otras bandas mencionadas en esta temática.