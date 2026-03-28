El himno que transformó el rock para siempre: cambió la industria musical y se volvió inmortal

El rock posee uno de los arsenales más grandes de éxitos en la historia de la industria musical. Varios artistas y bandas han utilizado este género para encantar a sus fanáticos, y así lo han logrado con varias composiciones.

Canciones pertenecientes a este estilo se han convertido en himnos inigualables, e incluso han trascendido fronteras y generaciones hasta ser absolutos éxitos.

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Sin embargo, en este caso destacaremos solo uno de la extensa lista, por la forma en que transformó el rock de manera total y absoluta.

El himno que transformó el rock para siempre

El rock es uno de los géneros con mayor trayectoria histórica. Este estilo musical ha sufrido varios cambios, y ha contado con varios éxitos que, sin dudas, le han dado ‘martillazos’ inigualables a la industria.

Muchos de estos cambios de paradigma en el género se han dado a partir de canciones que han implantado un estilo notable. Esto al punto de convertirse en influencias notables.

De hecho, en este caso puntual les hablaremos sobre una canción en concreto que cambió el rock para siempre, al punto de hoy seguir siendo un absoluto himno.

Se trata de ‘Bohemian Rhapsody’. Esta canción fue lanzada en 1975, y fue parte del ‘A Night at the Opera’. Este éxito es considerado por muchos como la composición más grande de Queen.

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En esta canción cuenta con una unión enorme de géneros dentro de su duración como es el caso del hard rock, rock progresivo, o incluso opera.

‘Bohemian Rhapsody’ marcó un gran cambio en el rock, no solo por mostrar la improvisación de Queen, y la forma en que una banda puede ser capaz de demostrar su talento polifacético.

Del mismo modo, el rock también modificó el enfoque de promoción. Esta canción tiene una duración total de 6 minutos. Para aquel momento, canciones tan largas no solían ser reproducidas en la radio, pero aun así el éxito de esta composición cambió esta práctica en este campo.

Sin lugar a dudas, el éxito de ‘Bohemian Rhapsody’ es inigualable, gracias a la forma en que Queen convirtió una de estas canciones en una de las composiciones más brillantes de la historia.

El legado de esta banda es uno de los más enormes dentro del rock, y su papel en el género, es absolutamente brillante.