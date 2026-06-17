Alineación probable de Uzbekistán vs Colombia: esta es la principal duda de Néstor Lorenzo

Uzbekistán vs Colombia es, sin lugar a dudas, uno de los partidos más importantes de este 17 de junio en el mundo del fútbol. El combinado ‘tricolor’ iniciará su sueño mundialista, en un choque que los enfrentará ante uno de los clasificados de Asia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo confía en dar el campanazo que le permita conseguir sus primeros 3 puntos en este torneo. No obstante, el cerrojo uzbeko buscará evitarlo.

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Ante esto, Néstor Lorenzo planea un planteamiento lleno de estrellas y aquí les contamos cuales son las alineaciones probables para este encuentro.

La principal duda de Néstor Lorenzo en Colombia

Sin lugar a dudas, la lista de 26 convocados confeccionada por Néstor Lorenzo está llena de estrellas y jugadores colombianos de gran nivel. Grandes nombres dicen presente en la nómina de la ‘tricolor’.

Sin embargo, hay un nombre que ha resultaodo llamativo por encima de los demás, sobre todo por su gran nivel, y sus posibilidades de meterse al 11 inicial por encima de algunos tradicionales.

Este es, nada más y nada menos que, Gustavo Puerta. Este mediocampista ha brillado con la camiseta del Racing Club de Santander, por lo que su convocatoria fue ganada a pulso.

No obstante, Puerta también ha dado muestras recientes de calidad con la ‘tricolor’, por lo que muchos empiezan a perfilarlo como posible titular.

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El propio Néstor Lorenzo consideraría esta opción, y de hecho, podría llegar a ser titular frente a Uzbekistán. El sacrificado en la alineación en este caso sería Richard Ríos, quien ha mostrado un nivel irregular.

A pesar de eso, algunos fanáticos creen que Lorenzo se decantará por Richard Ríos, al ser un jugador cuyas prestaciones ya conoce para un escenario tan importante como lo es el gran debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Alineaciones probables

Para este choque las posibles formaciones son:

Portugal (4-2-3-1): C. Vargas, D. Muñoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica, J. Lerma, G. Puerta, J. Arias, J. Rodríguez, L. Díaz, L. J. Suárez.

Uzbekistán (3-4-2-1): A. Nematov, A. Khusanov, R. Ashurmatov, A. Abdullaev, S. Nasrullaev, O. Shukurov, O. Khamrobejov, F. Sayfiev, A. Fayzullaev, O. Urunov, E. Shomurodov.

Les recordamos que este partido está pautado para llevarse a cabo HOY 17 de junio, a partir de las 9:00 p.m. de Colombia.

Podrá sintonizarlo en las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasion y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.