Cientos de personas están a la expectativa por todo lo que podría pasar hoy miércoles con el choque de un cohete de SpaceX contra la Luna en algo que muchos nunca antes habían visto. Según se dio a conocer en días pasados, este miércoles un cohete de la importante empresa espacial de Elon Musk, que viaja a más de 8.000 km/h, podría tocar la luna de forma accidental.

Este objeto lleva ya varias semanas viajando por el espacio y proviene de la segunda etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX que transportaba dos módulos de aterrizaje robóticos comerciales. Una de las partes de este cohete quedó a la deriva en el espacio, así que ahora hay gran expectativa sobre lo que podría pasar tras un choque de esto con la luna.

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¿Qué va a pasar cuando el cohete de SpaceX choque contra la luna?

Tras una larga temporada viajando en el espacio, ahora esta parte del cohete va a chocar contra la luna. Aunque muchas personas han estado hablando sobre lo que esto podría ocasionar en la Tierra, varios expertos han apagado las alarmas, asegurando que esto no representa ningún peligro, así que no va a afectar ni a poner en riesgo la vida de nadie.

Sin embargo, sí causará un cráter de 20 metros en la Luna, así que cuando se dé el impacto, desde la Tierra se podrá ver una nube gigantesca de polvo. Pero esto no representa ninguna alarma o señal negativa para las personas, según dieron a conocer varios investigadores de la NASA.

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No se conocen muchos detalles, sobre todo la hora exacta en la que se va a dar el choque, pero sí se dice que sería este miércoles cinco de agosto. De hecho, varios científicos están pendientes de las zonas donde podrá ver la nube de polvo, entre las cuales se encuentran Estados Unidos, México, Canadá, Perú, Argentina, Chile, Brasil y, en Colombia, pero en estos últimos, en menor medida.