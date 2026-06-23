Así va la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA HOY 23 de junio: Mbappé y Messi repuntan

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido escenario para actuaciones totalmente icónicas y legendarias para los goleadores. Grandes figuras del balompié han dicho presente en representación de sus naciones en una justa imperdible.

Cracks del fútbol han demostrado su poderío, con presencia en las canchas, pero también con anotaciones que han sido de gran relevancia en partidos claves para la fase de grupos.

Uno de los más destacados ha sido, sin dudas, Lionel Messi, quien ha anotado 5 goles en una cantidad de tan solo 2 partidos. Al argentino le han seguido la pista otras figuras, por ello, aquí les mostramos la lista de máximos goleadores de este torneo.

Lista de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha presentado una cantidad importante de anotaciones en cada uno de sus grupos. Grandes jugadores han logrado grabar su nombre en la historia imborrable del balompié.

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Sin lugar a dudas, el más destacado ha sido Lionel Messi, quien a los 39 años de edad ha logrado acumular un total de 5 goles, en solo 2 partidos.

Sin embargo, otros goleadores le empiezan a seguir la pista, gracias a su talento nato para conseguir tantos históricos.

1- Lionel Messi (Argentina) – 5 goles

2- Kylian Mbappé (Francia) – 4 goles

3- Erling Haaland (Noruega) – 4 goles

4- Deniz Undav (Alemania) – 3 goles

5- Jonathan David (Canadá) – 3 goles

6- Crysencio Summerville (Países Bajos) – 2 goles

7- Mikel Oyarzabal (España) – 2 goles

8- Ayase Ueda (Japón) – 2 goles

9- Cody Gakpo (Países Bajos) – 2 goles

10- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 2 goles

Un título reñido

Lionel Messi ha sido el gran ariete de esta Copa Mundial de la FIFA, al punto de incluso, convertirse en el máximo anotador en la historia de los goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Aun así, Mbappé buscará igualar esta marca, con una cantidad de goles que está muy cercana a la del argentino.

Cabe recordar que Messi nunca ha conseguido esta distinción, a pesar de que ha contado con actuaciones históricas de numerosas anotaciones en la Copa Mundial de la FIFA de 2014, 2022 y ahora en 2026.

Les recordamos que el máximo goleador de esta competencia 2022 fue Kylian Mbappé quien consiguió un total de 8 goles, seguido justamente por Lionel Messi quien anotó 7.