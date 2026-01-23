La canción de Queen que decepcionó a Brian May: es uno de los grandes éxitos de la banda

Queen es una de las agrupaciones con mayor brillo y éxito en la historia del rock. Esta legendaria banda ha quedado en lo más alto del rock, y es considerada una figura irrepetible gracias a sus miembros, su talento y sus composiciones.

Los liderados vocalmente por Freddie Mercury consiguieron una cantidad enorme de éxitos, los cuales se han convertido en auténticos himnos inolvidables.

No obstante, hay una canción que, a pesar de ser un éxito, no gustó a algunos de los miembros de la banda, e incluso acabó por decepcionar a Brian May.

La canción de Queen que decepcionó a Brian May

Para nadie es un secreto que Brian May es uno de los guitarristas más grandes y legendarios en la historia del rock. Este brillante músico ha marcado época tanto en el rock como en Queen como banda.

Miles de personas consideran a este uno de los mejores guitarristas de la historia. May ha expresado en varias ocasiones su cariño y respeto a Queen, así como también a sus compañeros.

No obstante, hay una canción de esta banda que es ligeramente criticada por May, ya que lo decepcionó desde el momento de su grabación.

Se trata de un éxito histórico como lo es, nada más y nada menos que, ‘Under Pressure’. Esta composición tuvo como sorpresa la histórica unión entre dos voces potentes como Freddie Mercury y Davie Bowie.

Ambos se unieron en esta legendaria canción, la cual ha marcado época e influencia incluso en la actualidad. Aunque, no fue del gusto de May.

Según explicó en su momento Brian May, no le gustó como estaba mezclada la canción, ya que deseaba un sonido con mayor potencia y ligeramente cercano a la estridencia.

A pesar de esto, no pudo ocurrir, y el sonido acabó por ser más ligero, lo que no acabó por gustar al guitarrista.

Aun así, el poder de esta canción es notable, y es considerada un éxito inolvidable, que obtiene fanáticos incluso en la actualidad.

‘Under Pressure’ es parte inolvidable del legado de David Bowie y Freddie Mercury, además de ser, por supuesto, una pieza brillante dentro del potente y extenso catálogo musical que acumula Queen como banda dentro de la industria del rock y la música.