El clásico de Metallica que James Hetfield considera el más difícil de tocar: un reto histórico

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia de la música. Este grupo ha destacado de manera inigualable en las últimas décadas, gracias a su potencia, talento, y un catálogo amplio de brillo notable.

Varias de las canciones de Metallica han sido capaces de enamorar a cada uno de los fanáticos de este grupo, sobre todo por ser himnos profundos, llenos de significado en sus letras.

De hecho, varias de estas canciones cuentan con una técnica envidiable, lo que causa que sean difíciles de tocar, incluso para sus propios miembros.

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Un ejemplo de esto fue dado por el propio James Hetfield, quien se atrevió a revelar la canción más compleja de tocar de Metallica.

El clásico de Metallica que James Hetfield considera el más difícil de tocar

Sin lugar a dudas, el metal es uno de los géneros musicales más difíciles de tocar. Debido a su rapidez y potencia, este estilo sonoro requiere una notable cantidad de precisión y técnica musical.

Muestra notable de ello son las canciones de Metallica. Esta banda ha demostrado varias veces su capacidad de componer ritmos rápidos que han gozado de gran popularidad.

Esto, por supuesto, ha encantado a sus fans, pero también ha dificultado la tarea para sus propios miembros, cuando deben tocar una de estas canciones en vivo.

De hecho, según el propio James Hetfield, hay uno de sus icónicos himnos que resulta bastante complejo de tocar. Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Master of Puppets’, un clásico del catálogo de la banda.

Esto fue revelado por el líder de la banda a través de una entrevista con The Metallica Report, donde Hetfield aseguró que cada miembro tiene su lista de canciones más difíciles para tocar en vivo durante sus conciertos.

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Entre la suya destaca ‘Master of Puppets’, la cual describió como un poco más compleja que las demás. Aunque no profundizó en detalles, esta canción requiere gran fuerza y rapidez de compás, además de una potencia vocal indudable.

Sin lugar a dudas, esta es una de las canciones más icónicas de Metallica, sobre todo con una fama que ha llegado a ser internacional desde su lanzamiento, dentro de uno de los álbumes más legendarios del metal.