¿Cuándo sale la nueva misión de ‘Artemis 3’? Sería el momento de pisar la luna

El espacio está lleno de misterios, en especial en el caso de todo lo que es poder pisar la luna u otros planetas. Sin embargo, con la misión de Apolo llegó el primer hombre a la Luna con ayuda de la NASA y ahora, con Artemis 2, lograron hacer un recorrido por todo el lado oscuro, llegando a lugares donde nunca antes había podido llegar el ser humano.

Fueron diez días en donde cuatro astronautas vivieron en el espacio y llegaron a un punto lejano, en donde llegaron a perder comunicación con la Tierra por aproximadamente una hora. Además, el aterrizaje era algo bastante complejo, en donde cualquier detalle fuera de lo normal podría terminar mal y dejar a los expertos de la NASA sin entrada al planeta tierra.

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Por fortuna, todo fue un éxito rotundo, en donde no solo se conocieron nuevos detalles de todo lo que hay detrás de la luna, sino que también lograron aterrizar sin problema en casa. Ahora, lo que se viene es mucho más importante, pues van a investigar todo lo relacionado con el acoplamiento y sistemas de aterrizaje que pueden emplear en la luna.

¿Cuándo saldrá la misión de Artemis 3?

Con la llegada de Artemis 2, muchos creen que falta poco para que las personas puedan pisar la luna por segunda vez. Sin embargo, esto no sería tan fácil; cada misión trae consigo una serie de preparaciones previas que no son nada fáciles, además de estudios, elección de astronautas, ruta de viaje, aterrizaje, entre otros.

Esto quiere decir que las misiones de este proyecto no salen tan seguido, ni una detrás de la otra, como muchos lo creen. Contrario a eso, solo podría salir una nave espacial a realizar esta investigación una vez al año: la pasada en el 2025, ahora en el 2026 y la siguiente en el 2027.

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Artemis 3 estaría trabajando en todo lo que sería la llegada para poder aprender nuevos detalles relacionados con la Luna y saldría al espacio a mediados del 2027. Seguido de esto, vendría la misión de Artemis 4, en donde ya se habla de volver a pisar la luna y tener todo un centro de investigaciones en este lugar, pero esto solo pasaría hasta el 2028.

Mientras tanto, la NASA sigue trabajando en diferentes proyectos y trayendo información en tiempo real del espacio; son los astronautas que se encuentran en las estaciones espaciales internacionales. Allí, no solo estudian esto, sino todo lo relacionado con la órbita, el espacio y los planetas que nos rodean en el espacio.





