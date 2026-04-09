La NASA transmitirá EN VIVO el aterrizaje de Artemis 2 en la Tierra: día, hora y dónde ver

La misión de Artemis 2 vive días claves en su cierre. Luego de visitar la luna, esta excursión enviada por la NASA se prepara para volver a ingresar a terreno terrestre, con un aterrizaje que tendrá varios riesgos a considerar.

Claramente la atención del planeta frente a este hecho es total. Miles de seres humanos desean ver este momento que, sin dudas, será histórico, tal y como lo han sido los primeros días de este mes para la exploración lunar.

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Si usted es uno de los que no quiere perderse ni un solo detalle de lo que será este hecho, les contamos que la NASA lo transmitirá EN VIVO de forma totalmente gratuita y aquí se lo contamos.

¿Cuándo aterriza Artemis 2?

Indudablemente, cada uno de los movimientos y maniobras que ha llevado a cabo la Artemis 2 para viajar a la luna han representado una cantidad importante de riesgos y aspectos a considerar.

De hecho, llega uno de los momentos más riesgosos e importantes de la misión. Se trata del aterrizaje de la nave nuevamente en superficie terrestre tras su despegue el pasado 1 de abril.

Se espera que la Artemis 2 lleve a cabo varias maniobras en su reingreso a la Tierra. Allí se planea que sean recibidos por la Armada de los Estados Unidos.

Claramente el aterrizaje de esta misión es uno de los momentos más importantes de la historia en este siglo. Esto sobre todo al tratarse del primer viaje hacia la luna en décadas.

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Se espera que la misión de Artemis 2 empiece a llevar a cabo las maniobras principales para su aterrizaje durante el próximo 10 de abril, y que esta precipitación se completaría entre dicha fecha y el 11.

Todo esto será transmitido de manera gratuita por parte de la NASA. Este será un acto que, indudablemente representa gran emoción para el mundo.

Hora y dónde ver EN VIVO el aterrizaje

Si desea disfrutar de este momento al detalle, les contamos que la NASA transmitirá este aterrizaje de forma gratuita y EN VIVO a través de su canal de YouTube.

Para sintonizar esta transmisión podrá hacerlo a través de dicho canal. El ‘streaming’ iniciará a partir del próximo 10 de abril a las 5:30 p.m. de Colombia.