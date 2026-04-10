Siga AQUÍ la transmisión en VIVO del aterrizaje de Artemis 2 en la tierra HOY; un hecho histórico

Los avances tecnológicos siguen sorprendiendo a toda la humanidad, pues gracias a esto, la NASA por primera vez logró enviar al espacio una nave tripulada con cuatro astronautas que bordearon la luna conociendo su parte oscura, algo nunca antes visto. Esta fue la misión de Artemis 2, quienes después de estudiar en la Tierra todo lo que debían hacer, decidieron emprender el viaje al espacio, sin saber todo lo que podría pasar.

Esto es un hecho histórico para la humanidad, teniendo en cuenta que, por primera vez, una nave logra llegar tan lejos en el espacio a tal punto que quedaron incomunicados durante más de 40 minutos. Pese a eso, todo fue un éxito, así que los tripulantes ya están listos para su gran regreso a la tierra, después de diez días en el espacio.

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Siga en VIVO la transmisión de la llegada de Artemis 2 a la tierra

Cientos de personas en todo el mundo están al tanto de todo lo que será el gran aterrizaje de la nave a la tierra después de 10 días en el espacio. Pero esto no es nada fácil, como muchos se imaginan, pues no solo deben ingresar a la velocidad perfecta para poder volver a salvo, sino que van a estar incomunicados durante una parte del proceso.

La transmisión en VIVO de la llegada de Artemis 2 a la Tierra la pueden seguir todos los usuarios por medio de la cuenta de YouTube oficial de la NASA. Allí no solo van a poder ver todo lo que va pasando a lo largo del día, sino también el gran aterrizaje.

Según han revelado varios expertos, este será uno de los momentos más importantes de la misión, pues, en caso de que no logren pasar a la tierra, la vida de los astronautas podría estar en riesgo. Por eso, ellos se han venido preparando en las últimas horas, organizando todo dentro de la nave, usando prendas de compresión para evitar los mareos por la presión cuando hagan el ingreso.

Antes de que se dé el aterrizaje, la nave Orion y la NASA van a perder comunicación, hasta que esta llegue a las capas superiores de la atmósfera terrestre. Algo que para muchos causa algo de miedo, pero para lo cual ya se habían preparado desde hace meses.

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Es importante mencionar que el ángulo debe ser muy preciso, pues solo así se va a permitir entrar a la atmósfera, sin que la vida de los tripulantes corra peligro. Esto teniendo en cuenta que Orion viene a una velocidad de 122 kilómetros, lo que quiere decir que se va a exponer a una temperatura superior a los 2.700 °C, lo más parecido a una enorme bola de fuego.

Se espera que la llegada de Orion a la Tierra se dé aproximadamente a eso de las 7:00 p.m., hora Colombia, pero todo el día se hará transmisión de lo que va pasando en la misión.