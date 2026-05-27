Hora y dónde ver EN VIVO Peñarol vs Santa Fe HOY por Copa Libertadores

Independiente Santa Fe afrontará una noche decisiva en la Copa Libertadores 2026. El conjunto cardenal viajará a Montevideo con la obligación de derrotar a Peñarol para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

Después de la dolorosa eliminación en las semifinales de la Liga BetPlay frente a Junior de Barranquilla, el club bogotano quedó sin margen de error y concentró toda su atención en el campeonato internacional.

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El compromiso tendrá lugar en el histórico estadio Campeón del Siglo, escenario que suele convertirse en una auténtica fortaleza para el fútbol uruguayo. Allí, los equipos colombianos han sufrido en repetidas ocasiones. El antecedente más reciente de una victoria cafetera en ese recinto ocurrió en 2023, cuando Millonarios sorprendió al vencer 2-0 a Peñarol por la Copa Sudamericana.

Santa Fe, sin embargo, intentará respaldarse en una estadística que genera ilusión entre sus aficionados. El equipo capitalino nunca perdió un partido oficial en Uruguay por competencias internacionales. Aunque solo disputó tres encuentros en territorio charrúa, acumuló dos empates y una victoria. Ese triunfo quedó marcado en la memoria cardenal desde 2015, cuando derrotó a Club Nacional de Football durante los octavos de final de la Copa Libertadores.

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¿Qué posibilidades tiene Santa Fe de avanzar en la Copa Libertadores?

El panorama en el grupo E mantiene abiertas varias posibilidades. El cuadro colombiano necesita sumar los tres puntos para aspirar a un lugar entre los mejores 16 clubes de Sudamérica, pero la victoria no le garantiza automáticamente la clasificación. El cuerpo técnico y los hinchas también seguirán de cerca el duelo entre Corinthians y Platense en territorio brasileño.

Si Corinthians derrota al club argentino, Santa Fe avanzará siempre y cuando consiga imponerse en Montevideo. Existe además otro escenario favorable: un empate entre brasileños y argentinos podría beneficiar al conjunto bogotano, aunque necesitaría vencer a Peñarol por una diferencia de dos goles.

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La igualdad en Uruguay únicamente le permitiría al campeón colombiano asegurar el tercer lugar del grupo y disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. Ese premio luce insuficiente para una institución que arrancó el semestre con la meta de regresar a los octavos de final de Libertadores después de más de una década.

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