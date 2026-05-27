Independiente Santa Fe afrontará en Montevideo una de las noches más determinantes de los últimos años. El conjunto cardenal llegará al estadio Campeón del Siglo con la obligación de conseguir un resultado que mantenga vivo su sueño continental. Tras la eliminación frente a Junior de Barranquilla en las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, el club bogotano quedó sin margen de error y apostará todas sus fichas a la Copa Libertadores.

El duelo contra Peñarol definirá el futuro internacional del equipo dirigido por el cuerpo técnico cardenal. La situación en el grupo E mantiene abiertas varias combinaciones matemáticas, aunque la mayoría favorece a los uruguayos y complica al campeón colombiano.

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¿Qué pasa si Independiente Santa Fe gana, empata o pierde HOY ante Peñarol en Copa Libertadores?

La única fórmula que realmente le permite a Santa Fe pelear por los octavos de final consiste en ganar en territorio uruguayo. El cuadro capitalino necesita sumar tres puntos para aspirar a volver a la ronda de los 16 mejores de América después de 11 años. Sin embargo, ni siquiera una victoria garantizará automáticamente la clasificación.

El conjunto bogotano también dependerá de lo que ocurra entre Corinthians y Platense en el Neo Química Arena. El escenario más favorable para el León incluye un triunfo del club brasileño sobre los argentinos. Si eso sucede y Santa Fe derrota a Peñarol, los cardenales avanzarán de ronda.

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Existe otra combinación que todavía mantiene con vida al equipo colombiano. Si Corinthians y Platense empatan en Brasil, Santa Fe necesitará vencer a Peñarol por una diferencia mínima de dos goles para quedarse con el cupo a octavos. Cualquier triunfo corto podría dejarlo sin posibilidades dependiendo de la diferencia de gol.

El empate cambiaría completamente el panorama del club capitalino. Con una igualdad en Montevideo, Santa Fe quedaría eliminado de la Copa Libertadores, pero aseguraría el tercer lugar del grupo E y accedería a los playoffs de la Copa Sudamericana. Aunque representa un alivio deportivo y económico, la dirigencia y la hinchada consideran ese escenario insuficiente para las expectativas.

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La derrota, por su parte, cerraría definitivamente el semestre internacional del León. El club terminaría último o sin opciones de avanzar en torneos Conmebol y aumentaría la presión sobre el proyecto deportivo después de un cierre de campaña lleno de altibajos.

Pese a las dificultades, Santa Fe mantiene un dato alentador antes de visitar Uruguay: nunca perdió en territorio charrúa por competencias internacionales. En tres partidos oficiales suma dos empates y una victoria, incluida la recordada celebración frente a Club Nacional de Football en la Copa Libertadores de 2015.