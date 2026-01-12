¿Dónde ver la tercera temporada del reconocido anime ‘Jujutsu Kaisen’?

El anime está cobrando todos los días mayor protagonismo, por lo que cada vez son más las plataformas que se animan a mostrar diferentes historias, que podrían atraer mayor cantidad de usuarios. Por eso, en esta oportunidad, ya se dio a conocer cuándo será el lanzamiento oficial de la última temporada de Jujutsu Kaisen.

La historia de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Satory Gojo es una de las más vistas en todo el mundo, por lo que es una producción de manga que cientos de personas quieren ver. Por eso, la tercera temporada de esta serie va a estar disponible en una de las plataformas de streaming más populares.

¿Dónde ver la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

Los nuevos episodios de la serie ‘Jujutsu Kaisen’ se pueden ver en la plataforma de streaming, Netflix. Por lo que cientos de personas están al tanto de todo lo que va a traer esta nueva historia, que promete ser una de las mejores y más vistas en el 2026.

La tercera entrega de ‘Jujutsu Kaisen’ está disponible en Netflix desde el pasado viernes nueve de enero del 2026. Sin embargo, en esta oportunidad, solo en los territorios de Asia, lo que quiere decir que en Latinoamérica no se va a poder ver en esta plataforma.

Pese a eso, la plataforma de streaming, Crunchyroll, dio a conocer que cuenta con todos los derechos de transmisión para poder mostrar la serie en el resto del mundo. Esto quiere decir América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, India y el Sudeste Asiático.

Sin embargo, por el momento, la serie solo va a estar disponible para todos aquellos que tengan una suscripción paga en la plataforma de streaming, Crunchyroll. Allí, se van a estrenar nuevos capítulos cada semana.

Fechas y hora de estreno de ‘Jujutsu Kaisen’

Episodio 1 y 2: Jueves 8 de enero del 2026

Episodio 3: Jueves 15 de enero del 2026

Episodio 4: Jueves 22 de enero del 2026

Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

Episodio 6: Jueves 5 de febrero del 2026

Episodio 7: Jueves 12 de febrero del 2026

Episodio 8: Jueves 26 de febrero del 2026

Episodio 9: Jueves 5 de marzo del 2026

Episodio 10: Jueves 12 de marzo del 2026

Episodio 22: Jueves 19 de marzo del 2026

Finalmente, el capítulo final se va a dar a conocer el próximo jueves 26 de marzo del 2026. Es importante mencionar cada todos los nuevos episodios se van a dar a conocer a las 12:00 p.m. de cada uno de estos días.