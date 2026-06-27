La música tiene la capacidad de ponerle voz a las emociones más difíciles de expresar, y el rock ha sido, durante décadas, uno de los géneros que mejor ha retratado la soledad, la nostalgia y la introspección. Ya sea por una ruptura, la distancia de alguien importante o simplemente esos momentos en los que se necesita estar a solas, estas tres canciones son perfectas.

Los temas ofrecen letras profundas y melodías que acompañan cada sentimiento, convirtiéndose en la banda sonora ideal para esos días de reflexión. Tome nota del nombre de las canciones y agreguelas a su playlist para cuando se sienta solo.

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3 canciones para cuando se sienta solo

Estas canciones hablan de la soledad y los sentimientos que causan esos momentos. Además, fueron escritas en momentos claves de los artistas, lo que hace que tengan un significado y letras mucho más profundas. Le contamos cuáles son.

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John Lenon – ‘Insolation’

En este tema el artista genera una profunda reflexión del mismo contante de las personas en quedarse solas. De esta manera, en medio de letra, habla de la soledad, los pensamientos y emociones que surgen en este estado. Pero también deja saber que son momentos que se pueden presentar más de una vez en la vida.

Almendra – ‘Tema de Pototo’

Luis Alberto Spinetta escribió el tema durante un viaje en el que recibió la falsa noticia de que un amigo suyo había fallecido. Durante ese momento, su salida fue escribir, expresando lo que sentía por la pérdida de alguien, sin saber que en realidad todavía estaba con vida.

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Amy Winehouse – ‘I Wake Up Alone’

Las letras de la artista siempre estuvieron marcadas por las penas amorosas y esta canción no es la excepción. En medio de su letra melancólica, ella acepta que el amor de su vida ya no está y ahora debe estar sola, relatando los sentimientos que generan las rupturas y la soledad que se siente después de ellas.