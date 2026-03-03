¿Los Rolling Stones fundaron el Grunge? La canción que lo comprobaría

Cuando se habla de The Rolling Stones, lo primero que viene a la mente es el rock clásico, el blues eléctrico y esa actitud desafiante que marcó a varias generaciones. Lo que casi nadie imagina es a la banda británica vinculada con el grunge, el movimiento que explotó en los años noventa con nombres como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. Sin embargo, las opiniones dentro del propio grupo sobre ese fenómeno fueron bastante distintas.

En 1995, en plena ola alternativa, Mick Jagger habló sin demasiadas vueltas sobre lo que estaba pasando en la escena musical. “No estoy enamorado de nada en este momento”, aseguró Jagger. “Nunca me entusiasmó Nirvana, era demasiado angustiante para mí. Pero me gusta Pearl Jam. Los prefiero por sobre muchas otras bandas. Hay mucha angustia en mucho de eso. Que es una de las grandes cosas que podemos aprovechar. Pero no soy partidario del mal humor”, agregó el líder de sus majestades satánicas.

Más que una crítica feroz, lo suyo sonó a cuestión de gustos. Jagger reconocía la intensidad del grunge, pero no terminaba de conectar con ese clima oscuro y cargado de descontento que definió buena parte del movimiento. Su mirada parecía ir por otro lado: menos dramatismo y más actitud provocadora, sello histórico de los Stones desde los años sesenta.

¿Los Rolling Stones fundaron el Grunge? El álbum que lo comprobaría

Distinta fue la postura de Keith Richards, quien con el tiempo se mostró mucho más abierto a ese sonido áspero y desprolijo que caracterizó a la escena de Seattle. Incluso llegó a lanzar una afirmación que sorprendió a más de uno: para él, los Stones ya habían hecho grunge antes de que existiera el término. ¿El ejemplo? Exile on Main St., el disco doble que la banda publicó el 12 de mayo de 1972, con producción de Jimmy Miller.

En el aniversario del disco (en 2002), explicó:

“Es algo gracioso. Tuvimos enormes dificultades para convencer a Atlantic de que publicara un álbum doble. E inicialmente, las ventas fueron bastante bajas. Durante uno o dos años se consideró una bomba. Esta fue una era en la que la industria de la música estaba llena de estos sonidos antiguos. Nosotros íbamos por el otro lado. Ese fue el primer disco grunge. Sí, es uno de los mejores [de los Stones]”.

Con el paso del tiempo, aquel álbum que en su momento no fue comprendido terminó convertido en una pieza fundamental dentro de la discografía del grupo. Y aunque el debate sobre si realmente anticipó el grunge sigue abierto, lo cierto es que la influencia de los Rolling Stones atraviesa estilos, décadas y generaciones, incluso aquellas que, en apariencia, parecían estar en las antípodas de su sonido clásico.

