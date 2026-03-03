Hoy se cumplen 40 años del lanzamiento de Master of Puppets de Metallica: Escuche el álbum AQUÍ

El 3 de marzo de 1986 cambió la historia del heavy metal. Ese día, Metallica lanzó al mundo Master of Puppets, su tercer álbum de estudio y una obra que, cuatro décadas después, continúa marcando el pulso del thrash metal. Hoy se cumplen 40 años de un disco que no solo consolidó a la banda como potencia global, sino que redefinió los límites del género.

En 2016, la trascendencia cultural de este trabajo recibió un reconocimiento sin precedentes: la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos decidió preservarlo por su impacto histórico, artístico y social. Con esa distinción, Master of Puppets se convirtió en el primer álbum de metal en ingresar a ese prestigioso archivo, un hito que confirmó su relevancia más allá de las listas de ventas.

Le puede interesar: La canción de Metallica considerada “el himno del rock”: Dura 7 minutos ¿La más escuchada del mundo?

La producción incluyó ocho canciones escritas por James Hetfield y Lars Ulrich, el dúo creativo que lideró la composición del disco. El repertorio lo integran: ‘Battery’, ‘Master of Puppets’, ‘The Thing That Should Not Be’, ‘Welcome Home (Sanitarium)’, ‘Disposable Heroes’, ‘Leper Messiah’, ‘Orion’ y ‘Damage, Inc.’. Cada tema exhibe velocidad, técnica y una narrativa lírica que aborda el control, la manipulación y los excesos.

El álbum también marcó un momento crucial en la historia interna del grupo. Se trató del último trabajo grabado junto al bajista Cliff Burton, quien falleció meses después en un trágico accidente automovilístico. Su virtuosismo quedó inmortalizado especialmente en ‘Orion’, pieza instrumental que muchos consideran una de las cumbres creativas de la banda.

Necesita saber: ¡Es oficial! Metallica anunció ‘Life Burns Faster’ su residencia en The Sphere en Las Vegas

Más sobre Metallica

Desde sus primeros años, Metallica construyó un sonido agresivo, veloz y demoledor. James Hetfield y Lars Ulrich fundaron la agrupación en Los Ángeles, y más tarde se sumaron Kirk Hammett y, en 2003, Robert Trujillo. Junto a Slayer, Megadeth y Anthrax, integran los llamados “Cuatro Grandes del Thrash Metal”, movimiento que impulsó una revolución sonora en los años ochenta.

‘Master of Puppets’ representó el primer disco de oro en la carrera del grupo tras superar el medio millón de copias vendidas en Estados Unidos. Décadas después, su influencia permanece intacta. El álbum no solo elevó el estándar del metal, también abrió la puerta para que la banda conquistara audiencias masivas en todo el planeta. Cuarenta años más tarde, su legado continúa intacto y su poder sonoro sigue tan vigente como en 1986.

Más noticias:

¿Metallica o Iron Maiden? Esta es la banda de heavy metal más escuchada en el mundo