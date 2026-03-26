Comprar boletas del Mundial 2026: FIFA abrirá ventana de ÚLTIMA HORA, ¿Cuándo y cómo funciona?

Si usted es una de las personas que quiere ir al Mundial de la FIFA 2026 y no tiene boleta todavía, se abre una nueva oportunidad para no quedarse por fuera de uno de los espectáculos más importantes que se van a desarrollar en este 2026. Así se dio a conocer en las últimas horas, cuando la FIFA reveló que se viene la última fase de venta, en donde las personas van a poder acceder a las entradas generales.

Son varios los partidos que se van a desarrollar en el mundial, pero uno de los más pedidos es el que será entre Portugal y Colombia en la primera fase del campeonato. Un encuentro en donde se espera que se puedan encontrar Cristiano Ronaldo con James Rodríguez, dos jugadores que se han destacado en el fútbol internacional.

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¿Cómo comprar boletas para el Mundial de la FIFA 2026?

Tras varios meses de preventa, ya se dio a conocer cómo va a funcionar la última etapa de venta de boletería para los partidos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, las entradas van a estar disponibles para compra directa en orden de llegada en la página web encargada de toda la boletería de estos encuentros deportivos.

Tenga en cuenta que esta es la última oportunidad para que los usuarios puedan acceder a las entradas del mundial. Así que la página va a estar disponible durante todo el mundial con entradas para los partidos que aún cuenten con aforo.

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Los interesados deben ingresar a la página web de la FIFA desde el próximo 2 de abril del 2026, buscar la parte de ‘tickets’, seleccionar el partido al que quiere ir, la categoría, localidades, entre otros. Después, le van a dar a conocer detalles para que pueda hacer el pago de todas las boletas que adquirió.

Es importante mencionar que no todos los partidos van a estar disponibles, esto teniendo en cuenta que hace unos días se dio a conocer que ya no hay boletas para algunos encuentros deportivos. Pero podrá acceder a la venta por medio del sistema oficial de la FIFA de recambio, para que aquellos que tengan boletas, pero no puedan asistir, tengan la oportunidad de venderlas sin problema y de forma segura.