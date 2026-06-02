Gane la camiseta de la Selección Colombia firmada por Tom Morello y Turnstile con Radioacktiva: participe aquí

La fiebre por la Selección Colombia en este momento es total. La ‘tricolor’ se prepara para vivir la legendaria Copa del Mundo de 2026, en el que todo el país se unirá para apoyar al combinado ‘cafetero’.

Si usted es uno de los fanáticos de la Selección Colombia y quiere vivir este torneo por todo lo alto, le tenemos una oportunidad imperdible para llevarse la camiseta suplente del equipo colombiano.

Sin embargo, esta no será cualquier camiseta, ya que podrá ganar una edición firmada por estrellas del rock, como lo son Tom Morello y Turnstile, gracias a Radioacktiva.

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Lo único que debe hacer para participar por esta camiseta de la Selección Colombia es inscribirse con todos sus datos en el siguiente formulario, el cual estará disponible hasta el próximo viernes 5 de junio.

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Una vez terminado ‘El Gallo’ en dicha fecha, desde Radioacktiva llamaremos a varios participantes, quienes tendrán la posibilidad de ganar esta camiseta, siempre y cuando responda a la llamada con “santo y seña”.