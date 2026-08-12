Hora exacta y dónde ver en VIVO el Eclipse solar HOY desde Colombia; Se alinean el sol, la luna y la tierra

Hoy miércoles 12 de agosto del 2026 se va a poder ver un fenómeno que se ve pocas veces desde la Tierra. Según dio a conocer la NASA, esta será una oportunidad única para ver el eclipse solar total que se podrá ver desde diferentes países del mundo.

Desde hace varios días se había dado a conocer que este miércoles se iba a poder ver un fenómeno natural que iba a sorprender a cientos de personas: el eclipse solar total que muestra el momento exacto en el que se alinean el sol, la tierra y la luna como si fueran una sola. Esto no solo es un evento único, sino que varias personas van a tener la oportunidad de verlo en VIVO, usando los elementos de protección adecuados para evitar daños oculares.

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Hora y dónde ver en VIVO el eclipse solar total HOY miércoles

Los expertos dieron a conocer que el evento se va a desarrollar hoy 12 de agosto desde las 10:30 a.m., hora Colombia. Este será el momento exacto en que la luna va a empezar su desplazamiento sobre la tierra, haciendo que todo se vea oscuro durante unos minutos.

Es importante mencionar que en esta oportunidad, desde Colombia no es posible poder ver este fenómeno, pues solo países como Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una zona de Portugal tendrán esta oportunidad.

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El eclipse en su punto máximo se podrá ver a las 12:47 p.m. y después todo va a empezar a aclarar, así que será un fenómeno que se va a ir dando poco a poco. La NASA explicó que en esta oportunidad, las zonas en las que se va a dar esa trayectoria podrán ver este fenómeno durante aproximadamente dos minutos.

Si usted se encuentra en Colombia, va a poder ver en VIVO el eclipse HOY por medio del canal de YouTube oficial de la NASA+ o NASA Live, en donde expertos van a ir comentando todo lo que sucede durante la trayectoria. Además, se va a ver todo en VIVO según lo que está mostrando un avión con científicos que va a seguir toda la sombra de la luna desde el cielo.

Tenga en cuenta que este fenómeno astronómico no se va a poder ver desde Colombia, ni desde ningún país de Sudamérica. Esto quiere decir que la única forma de verlo será por medio de su transmisión oficial en plataformas digitales.