¡Llega nuestro rock! Vote AQUÍ por su banda colombiana favorita en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Avanza el Mundial del Rock de Radioacktiva con un nuevo grupo de bandas históricas para el género. En esta ocasión, el turno es para nuestro rock, con grandes nominadas que llegan a esta competencia para representar a Colombia.

Tal y como sucede en el universo del fútbol, en el rock tenemos nuestro propio Mundial, con lo que será una competencia imperdible entre leyendas de la música que han dividido su legado por décadas a través de toda la industria y el planeta.

Luego de la llegada de 4 bandas latinoamericanas al torneo en el 2 de marzo, 10 agrupaciones colombianas se preparan para formar para luchar por su clasificación, y aquí les tenemos las nominadas.

Las nominadas de Colombia al Mundial del Rock

La primera de ellas es, por supuesto, Aterciopelados, una de las bandas más grandes de Sudamérica y Colombia. Entre sus rivales tendrá varias agrupaciones de gran trayectoria en el país.

Don Tetto, The Mills y Kraken también dirán presente dentro de esta lista de nominados, con el objetivo de conseguir su propio puesto en el Mundial del Rock.

En esta misma lista de candidatos también puede ver a La Pestilencia, Diamante Eléctrico o Doctor Krápula, quienes pondrán ritmo a esta categoría, como lo han hecho a la música en Colombia.

Por último, estos nominados se cierran con 3 bandas históricas, como lo son Superlitio, 1280 Almas, y Armenia, con la ambición de luchar con toda su trayectoria de éxitos dentro del Mundial del Rock de Radioacktiva.

Frente a esto, la lista de 10 nominados se conforma de la siguiente manera:

Aterciopelados

Don Tetto

The Mills

Kraken

La Pestilencia

Diamante Eléctrico

Doctor Krápula

Superlitio

1280 Almas

Armenia

Si quiere apoyar a su banda favorita, puede hacerlo con su voto AQUÍ, en Radioacktiva. Les recordamos que de esta lista avanzarán las 4 agrupaciones con mayor cantidad de votos.

Luego de esto se formarán los grupos, para así volver a batallar con bandas de gran nivel, y talla internacional, quienes ya han conseguido su puesto dentro de este torneo.