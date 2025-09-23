La canción de Twenty One Pilots que está liderando el Billboard 200; es un éxito

El dúo estadounidense Twenty One Pilots consiguió un nuevo hito en su carrera musical luego de que reciente álbum debutó en el primer lugar del Billboard 200, la lista que clasifica los discos más populares de la semana en Estados Unidos.

Con esta marca, la banda logró la mejor semana del año para un trabajo de rock y la más destacada en seis años dentro de este género.

Se trata del segundo álbum número uno en la trayectoria del grupo, que no alcanzaba la cima del listado desde 2015, cuando “Blurryface” ocupó ese lugar. La noticia confirma la vigencia de la propuesta de Tyler Joseph y Josh Dun, quienes suman ya cinco discos dentro del top 10 de Billboard.

El álbum de Twenty One Pilots que rompió récords

El proyecto que llevó al dúo a lo más alto se titula “Breach”, lanzado en septiembre de 2025. Según datos de Luminate, en su primera semana acumuló 200.000 unidades equivalentes a álbumes, de las cuales 169.000 corresponden a ventas físicas, la mejor cifra para la banda en toda su historia.

Con este resultado, también se convirtió en el álbum de rock con mayor volumen de ventas desde que “Fear Inoculum” de Tool debutó en 2019.

El éxito de “Breach” se vio impulsado por sus múltiples ediciones físicas: más de 15 versiones en vinilo que en conjunto sumaron 72.000 copias, además de formatos en CD estándar y deluxe, y descargas digitales. El álbum incluye la canción extra “Drag Path” en su edición digital especial.

El disco fue precedido por el sencillo “The Contract”, que alcanzó el número uno en la lista Alternative Airplay en agosto y se convirtió en el duodécimo tema de Twenty One Pilots en liderar ese ranking. Paralelo a este lanzamiento, la agrupación inició su gira The Clancy Tour: Breach 2025, que recorrerá ciudades de Estados Unidos y Canadá hasta finales de octubre.