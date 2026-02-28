Don Tetto estará en increíble festival con Papa Roach, Simple Plan, Yellow Card y más: Cuál y cuándo

El rock en Colombia parece estar más vivo que nunca, pues en las últimas horas, se dio a conocer que la reconocida banda Don Tetto está lista para tener una de las presentaciones principales en uno de los festivales de música más importantes. Además, en esta oportunidad van a estar acompañando a importantes agrupaciones del género a nivel internacional que ya se han destacado en otros eventos a nivel internacional.

Por eso, en esta oportunidad, la banda de rock no se va a presentar en Colombia, sino que va a ser parte de ‘Warped Tour 2026’, uno de los festivales de rock y punk más relevantes de los últimos años. Allí, se reúnen varias bandas de diferentes países del mundo, quienes buscan mostrar su música en un escenario donde asisten cientos de personas cada año.

¿Cuándo, dónde y precio de las entradas para el Warped tour 2026

En esta oportunidad, el evento se va a realizar en Ciudad de México el próximo 12 y 13 de septiembre del 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Uno de los lugares más populares en el país, a donde llegan cientos de artistas cada año.

La gran sorpresa es que en este mismo evento van a participar otras bandas como Simple Plan, The All-American Rejects, Papa Roach, Yellowcard, New Found Glory, entre otras agrupaciones que se han destacado por sus canciones de rock y punk alternativo. Según se dio a conocer en la presentación del evento, serán en total 91 bandas las que van a tener participación en este evento.

Este festival fue creado en 1995 por Kevin Lyman y Ray Woodbury, quienes tomaron la decisión de darle un escenario a los mayores exponentes del rock y el punk, con el fin de reunir a todos los fans en un mismo lugar. De hecho, grupos como Green Day pasaron por esta tarima y hoy en día son una de las agrupaciones de rock más importantes en el mundo.

Las entradas para el festival están disponibles por medio de la página web de Ticketmaster o en la de Warped Tour 2026. Allí hay algunas opciones desde los $540.000 hasta los $950.000, pero para conocer todos los detalles, deben estar registrados en la plataforma.