Distrito anunció becas del 100% para estudiar Ingeniería de Software; paso a paso para aplicar

La alcaldía de Bogotá dio a conocer su nueva convocatoria con la que quiere lograr que los habitantes de todas las localidades de Bogotá puedan acceder a educación superior en diferentes programas académicos. Según se dio a conocer en días pasados, el distrito tiene 100 becas disponibles para estudiar maestrías, doctorados y pregrados en alianza con Educa Edtech.

Los interesados podrán estudiar en modalidad virtual y así mejorar su perfil laboral para acceder a un trabajo en el mercado local. Además, no hay ningún tipo de limitaciones, así que todos pueden postularse para aprender un poco más sobre su tema de interés.

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Paso a paso para aplicar a las becas para estudiar Ingeniería de Software en Bogotá

Por ahora, la convocatoria tiene en total 100 cupos, de los cuales 30 son para programas de pregrado, 40 para maestrías y 30 para doctorados. La educación es 100% virtual y, al finalizar el programa, las personas podrán obtener su certificado de la institución de educación superior internacional.

La oferta académica cuenta con diferentes programas, entre ellos varios relacionados con seguridad de la información, marketing, sistemas y una carrera de pregrado en Ingeniería de Software, una de las que más llama la atención a los ciudadanos.

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Los interesados en aplicar deben tener en cuenta que deben cumplir con una serie de requisitos, como ser bachiller en el caso de querer hacer un pregrado, tener un título profesional para acceder a la maestría y presentar su certificado para un doctorado.

Los aspirantes deben presentar su documento de identidad, hojas de vida y todos los soportes académicos que acrediten sus títulos. Todo el proceso de postulación se puede hacer por medio del portal Alcaldíascol.com, en donde los interesados pueden ingresar los documentos y seleccionar su programa de interés.

Es importante mencionar que los programas serán ofrecidos por UDAVINCI y E-Campus, dos instituciones internacionales encargadas de todo el proceso de formación. Además, la duración cambia según cada una de las carreras, pero cada una tiene un tiempo aproximado de 12 a 36 meses.

Tenga en cuenta que la convocatoria está habilitada para todas las personas que vivan en Bogotá, sean mayores de edad y el plazo para la inscripción es hasta el próximo 25 de octubre del 2026.