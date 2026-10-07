Así puede activar el modo ‘Green Day’ en WhatsApp: la época punk y emo desde su celular

Green Day es, sin lugar a dudas, una de las banda más grandes y destacadas en la historia de la música. La agrupación liderada por Billie Joe Armstrong ha contado con una cantidad enorme de fanáticos a nivel internacional.

Miles de personas se han visto marcados durante su infancia, adolescencia o adultez por los ritmos de esta banda, que ha sido capaz de lanzar éxitos inolvidables.

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Si usted es uno de los fanáticos que ha crecido al ritmo del punk emo de Green Day, le contamos que puede demostrar esta pasión por la banda desde su teléfono celular, gracias a un sencillo ajuste en WhatsApp.

Así puede activar el modo ‘Green Day’ en WhatsApp

WhatsApp es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel internacional. Este servicio cuenta con una popularidad notable e innegable, gracias a su facilidad de manejo, y el gran alcance con el que cuenta.

En el último tiempo varias novedades han llegado a esta aplicación, y han causado que su uso sea incluso más popular. De hecho, gracias a ciertas funciones, con simples ajustes puede personalizar su WhatsApp.

Varios modos le permitirán decorar esta aplicación, sobre todo si quiere demostrar pasión o cariño hacia algunos hobbies. Claramente las bandas no son la excepción, y Green Day resalta con brillo propio.

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Si usted es un fanático fiel y pasional por la música del grupo de Billie Joe Armstrong, podrá demostrarlo, simplemente con este fácil paso a paso:

Descargar Nova Launcher y una imagen de la banda en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Este ajuste le permitirá demostrar demostrar su pasión por Green Day desde su teléfono celular. Sin embargo, no es el único ajuste que puede hacer para personalizar el WhatsApp al estilo de la banda.

También puede modificar el fondo de pantalla de sus chats, gracias a una simple modificación. Para ello solo necesitará descargar otra imagen de la banda e ir los ajustes de este apartado.

Allí podrá modificar el fondo de todos los chats en general, o de uno en específico, para personalizarlos al estilo de Green Day.