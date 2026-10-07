Estas son las posibles bandas de rock para el cartel del Estéreo Picnic 2027: nombres legendarios

El Festival Estéreo Picnic 2027 ha sido uno de los temas de mayor emoción en la industria musical colombiana en las últimas semanas. Este histórico evento se prepara para volver a estremecer al público de la capital con shows imperdibles.

Miles de fanáticos se preparan para vivir una nueva edición de este evento, con un cartel que prepara grandes sorpresas para los amantes de los festivales en la región.

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Este mismo 7 de octubre hablamos sobre este evento en El Gallo de Radioacktiva, y aprovechamos para repasar la lista de posibles bandas para el cartel de la edición 2027. Aquí les contamos la lista.

Estas son las posibles bandas de rock para el cartel del Estéreo Picnic 2027

Sin lugar a dudas, el rock ha sido una de las partes más importantes del Festival Estéreo Picnic en los últimos años. El cartel de este evento ha contado con bandas brillantes en sus ediciones recientes.

Claramente para este 2027 no será la excepción. Los ‘creyentes’ y fanáticos de este festival anhelan ver a nuevas bandas próximamente en el gran anuncio del cartel.

En la mañana de este 7 de octubre aprovechamos en El Gallo para mencionar las bandas que han estado entre los rumores en redes sociales.

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Gracias a su agenda en la región, o su cercanía al continente en los últimos meses hay varias bandas que se perfilan con cierto favoritismo para ser parte de este cartel.

Las posibles bandas y artistas que destacamos en El Gallo para ser parte del Festival Estéreo Picnic 2027 son:

Bastille

Jack White

Queens of the Stone Age

Fontaines D.C.

Twenty One Pilots

Florence + The Machine

Tame Impala

Cabe aclarar que estos nombres son solo rumores hasta el momento. La confirmación oficial no se ha dado, y se debe esperar al gran anuncio del cartel por parte del Festival Estéreo Picnic.

Lo cierto es que la expectativa por la edición 2027 de este evento es total. El festival vuelve a prometer un cartel lleno de emociones y de artistas que brillan de manera internacional para la música.

Sin dudas, el FEP será uno de los eventos principales del 2027, con un evento que está pautado para los días 19, 20 y 21 de marzo, con escenarios imperdibles desde el Parque Simón Bolívar.